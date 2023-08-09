影／知名自行車零件商投百億擴廠 上百員工控強制調班

全球第2大自行車關鍵零件廠商愛爾蘭商速聯集團，今年2月宣布斥資100億元投資台中，卻於2月、5月資遣員工；上月底再宣布晚班100多位員工改調早、午班，引發不滿。市議員謝志忠指出，第三波調動員工派遣工就佔六成，不符合社會期待，企業應更照顧基層勞工。勞工局將於本月16、17、18日進行雙方調解。

台中市議員謝志忠接獲愛爾蘭商速聯集團100多位員工陳情，今天上午與30多位剛下大夜班員工召開記者會。

謝志忠表示，速聯集團今年2月剛宣布投入100億元投資台中，卻在同月與5月資遣約300多名員工(含派遣工)，上月底，第三波要求100多位晚班成員調為早、午班，未重視員工生計權益。

謝指出，第三波員工異動中，除39位速聯正職人員外，其餘近百位均是派遣員工，「派遣員工高達六成，明顯不符合社會對企業照顧勞工的期待」，且調動班表中沒有資遣與非自願離職選項，不符勞基法相關規範。

正職員工楊先生上大夜班已近2年，公司要求員工9月4日前要填調早、午班，早班沒有津貼、午班每日400元，相較晚班每日550元，且午班還要抽籤，若未抽到簽上白班，等同他每月薪資直接短少1萬餘元，未保護員工權益。

2個孩子的周姓單親派遣工指出，她大夜班下班還要兼職速食店與外送員，被強制要求調班，她無法照顧孩子，更影響穩定收入來源。

中市勞工局長張大春表示，近日已有該公司及5家派遣公司勞工合計103人向勞工局申請勞資爭議調解，勞工訴求調班恐影響工作津貼，希望恢復原有班別，勞工局安排本月16、17、18日勞資調解會議，依調解結果提供協助，維護勞工權益。

勞工局表示，愛爾蘭商速聯股份有限公司本國籍員工約有2500名，近期接獲資遣通報大部分為派遣公司派駐速聯公司任職員工，非速聯公司正職員工；統計今年2月至今，派遣公司向勞工局通報資遣300多位派遣勞工。