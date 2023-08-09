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暴雨破壞供水、汙染 仁愛鄉災區亟需簡易自來水

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
暴雨造成仁愛鄉土石流、山崩，山區飲水系統也幾乎破壞殆盡，亟需簡易自來水系統，解決飲水問題。圖／讀者提供
暴雨造成仁愛鄉土石流、山崩，山區飲水系統也幾乎破壞殆盡，亟需簡易自來水系統，解決飲水問題。圖／讀者提供

卡努颱風超大豪雨造成仁愛鄉嚴重慘重，隨著道路搶通，居民開始重整家園。不過，山區水源都是居民自行找水源接管，不僅遭破壞水源還有汙染之虞，縣議員林儒暘、簡千翔運送礦泉水供災民短期飲用，縣府也請中央協助，協助興建簡易自來水，解決災民用水問題。

平地自來水普及， 仁愛鄉山區廣大，大多數部落用水都是居民找到水源，自行接管，不是水龍頭打開就有。卡努颱風暴雨狂掃，仁愛鄉各村落幾乎都發生土石流、坍方，也讓部落供水破壞殆盡，恢復用水災後最重要問題之一。

南投縣政府表示，暴雨造成仁愛鄉部落淹水或積水，水源更容易汙染，影響民生用水安全之虞，尤其飲用井水或山泉水等簡易自來水用戶更應注意飲用水安全。南投縣政府關心民眾飲水的安全，即日起至8月31日前提供免費水質檢驗服務。

有水質檢驗需求的民眾可撥打049-2201298洽詢，或可自行以乾淨容器裝1公升水樣送至南投市南崗一路300號檢驗。

今天仁愛鄉山區又開始下大雨，第五作戰區國軍弟兄今天清晨就到清境農場取水，使用野戰淨水車取水淨化，送往缺水部落。

有村長提醒居民，這幾周注意飲水安全，請大家暫時不要引用山泉水，暫時喝礦泉水，確保健康，也避免生病造成醫療負擔。

縣政府提醒 ，飲用水煮沸及食品澈底加熱避免食用生冷或疑似遭汙染之食物，縣長許淑華也請中央協助，盡快修建各部落簡易自來水系統，解決山區用水問題。

仁愛鄉災區缺乏飲用水，縣議員簡千翔、林儒暘等人募集礦泉水，解決災民用水問題。圖／南投縣政府提供
仁愛鄉災區缺乏飲用水，縣議員簡千翔、林儒暘等人募集礦泉水，解決災民用水問題。圖／南投縣政府提供

卡努颱風 南投 水質

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