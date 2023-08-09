南投暴雨18校災損 搶修復建盼開學前完成
受卡努颱風外圍環流影響，南投縣近日暴雨，仁愛鄉、信義鄉及埔里鎮學校也有災損，縣府教育處統計，有18校需搶修復建，其中14校需緊急搶修，希望趕在開學前完成。
南投縣政府教育處今天發布新聞，學校發生災損時，教育處立即啟動校安通報機制，請各校盤點災損情況，截至8月7日為止，14校提報校內水源管線、電機設施設備受損，需緊急搶修，獲教育部補助新台幣360萬，縣府也自籌40萬。
縣府指出，已動支400萬元並核定學校儘速辦理，希望在開學前完成，以利學校運作。
縣府表示，另有4校提出復建工程計畫，主要項目為改善排水防水設施、邊坡土石掏空等問題，預估經費2000萬元，縣府已向行政院公共工程委員會爭取經費，後續配合教育部、工程會勘查，儘速完成災後復原。
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