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暑假孩子長成沙發馬鈴薯 85210讓孩子找回健康

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
暑假期間兒童青少年在家可透過運動，養成健康生活習慣，避免孩子成為沙發馬鈴薯。圖／南投醫院提供
暑假期間兒童青少年在家可透過運動，養成健康生活習慣，避免孩子成為沙發馬鈴薯。圖／南投醫院提供

暑假逐漸尾聲，許多孩子在家滑手機、不運動、常吃速食、零食，成了沙發馬鈴薯。南投醫院提醒家長，在開學前養成孩子「85210」健康生活，多運動、睡眠充足、少喝含糖飲料，讓身體恢復健康，迎接新學期。

南投醫院表示，根據國健署研究，兒童肥胖比率隨年級上升而增高，且男童體重過重與肥胖的比率皆高於女童，7到18歲的兒少有近三成體重過重或達肥胖程度，肥胖儼然已成為兒童青少年健康最大危機。

肥胖原因多為不良的飲食習慣、久坐的生活型態及長時間使用3C產品。暑假期間，孩子常呆在家中，卻缺乏規律生活、又過度沉迷3C產品，除了肥胖影響外觀，也會影響心理，出現憂鬱、低自尊的狀態，原本成年人才見的第二型糖尿病、高血壓、腎臟病、脂肪肝等都可能提早發生，甚至性早熟或對骨骼發育造成影響。

南投醫院小兒科醫師丁佩如說，少子化的趨勢，家長關切孩子營養是否充足，卻忽略養成良好的飲食習慣及生活型態，更能提升孩子免疫力。丁佩如說，如果子女已過重或肥胖，最好減少含糖飲料及速食、增加蔬菜與水果的攝取量，每日至少五蔬果、減少油炸物等，並增加身體的活動量，多走路、爬樓梯，減少3C使用。

國健署也推出「85210成長煩惱零」兒童健康生活參考，包含：每天睡足8小時；吃滿五蔬果；使用3C產品2小時內；1天至少運動半小時；多喝白開水，糖分0積累，避免飲用含糖飲料。

她說，維持身體健康不僅是兒少自身，也是全家共同任務，若家長經常運動，也會影響孩子養成運動之習慣，尤其親子活動正流行，不必出門花錢也能達到鍛鍊身體健康，家長陪伴孩子的同時，增進親子互動，若孩子已有體重過重的困擾，可到小兒科門診諮詢。

暑假期間兒童在家可透過運動，養成健康的生活習慣，避免孩子成為沙發馬鈴薯。圖／南投醫院提供
暑假期間兒童在家可透過運動，養成健康的生活習慣，避免孩子成為沙發馬鈴薯。圖／南投醫院提供

肥胖 運動 3C

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