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影／彰化線西塭仔港道路又破洞了 漁民憂路斷生計受影響

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣線西塭仔漁港是地方知名現撈魚貨產地，但漁港入口處出現第二個大洞。記者林敬家／攝影
彰化縣線西塭仔漁港是地方知名現撈魚貨產地，但漁港入口處出現第二個大洞。記者林敬家／攝影

彰化縣線西塭仔漁港是地方知名現撈魚貨產地，觀光人潮進出頻繁，但漁港入口處8月6日被人發現破了一個大洞，自來水公司開挖搶修，但目前還沒封起，漁民又發現今天上午在同樣道路上出現另一個大洞，預估直徑有1米寬，不過管轄單位還沒釐清，目前還未進行封補，讓居民相當憂心。

西塭仔漁港入口處8月6日出現第一個大洞長50公分、寬30公分，漁民指出，疑似因為區域排水長期沖刷，造成地基掏空，甚至土方把自來水管的連接器也給沖毀，自來水公司第11區管理處8月7日立即修護管線，但擔心沒找到根源不敢將坑通填補，先圍起來提醒用路人，沒想到一旁天又出現更大的洞。

自來水公司第11區管理處，第四河川局以及縣府單位人員今天都到場勘查，塭仔港管委會會長陳世忠說，8月6日塭仔漁港進出路面就有裂縫，隔天坍塌更嚴重，因該路段遊客、漁民貨車進出頻繁，彰化9成魚貨都在這裡出入，今天又破出一個大洞，影響行人行車，現在又破一個大洞，實在擔心未來無路可走，影響漁民生計。

彰化縣議員林宗翰說，該路段管理單位模糊，今天會勘要釐清權責，因塭仔漁港進出道路破出一個小天坑，附近就是四河局管轄的水門，希望協調四河局緊急修復，但四河局人員表達，可以用雷達先探測水門的涵洞和管線是否破損，再決定是否開挖。

立委陳秀寶說，即便整條道路修復也先要有便橋，漁民才能進出工作，但這都需要時間，當務之急是要先緊急填補，讓人車可過。

彰化縣線西塭仔漁港是地方知名現撈魚貨產地，但漁港入口處出現第二個大洞，立委陳秀寶今天到廠協調修復單位。記者林敬家／攝影
彰化縣線西塭仔漁港是地方知名現撈魚貨產地，但漁港入口處出現第二個大洞，立委陳秀寶今天到廠協調修復單位。記者林敬家／攝影

天坑 彰化

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