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南投仁愛鄉路斷成孤島 安得烈食物銀行備千箱援災民

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
安得烈志工包裝安心食物箱送往南投。圖／安得烈慈善協會
安得烈志工包裝安心食物箱送往南投。圖／安得烈慈善協會

南投縣仁愛鄉遭卡努颱風帶來的外圍環流及西南氣流重創，土石流造成多處部落對外道路中斷，導致許多家園毀損人員受困。長期投入關懷弱勢家庭的安得烈食物銀行，第一時間與南投縣府連繫了解受災情形後，立即包裝了400箱安心食物箱送往南投災區，並預計在本周內完成1000箱，即時幫助受災民眾。

針對災區居民的需要和部分地區缺乏水電的狀況，安得烈食物銀行將可立即食用的泡麵、罐頭、調理包、餅乾等民生物資組合成安心食物箱，另外針對停水地區提供礦泉水做為緊急應急使用。第一波400箱安心食物箱其中300箱將送至南投縣仁愛鄉公所，由公所統籌發放給受災家戶。另外100箱則將送至廬山地區由當地教會進行發送，由於該地區目前缺水，安得烈食物銀行也預備了1200瓶1500ml礦泉水，提供給當地民眾使用。

安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，因卡努颱風造成中南部地區多起災情，安得烈食物銀行將持續關心災區需要，除了透過安心食物箱的發放立即幫助災民的生活，也針對後續重建家園擬定中長期的物資援助計畫，並呼籲社會大眾一起幫助受災家戶挺過困境。

受卡努颱風影響所帶來的豪雨，南投仁愛鄉嚴重受創。記者黃子騰／翻攝
受卡努颱風影響所帶來的豪雨，南投仁愛鄉嚴重受創。記者黃子騰／翻攝
安得烈慈善協會執行長羅紹和與志工們一起包裝安心食物箱。圖／安得烈慈善協會
安得烈慈善協會執行長羅紹和與志工們一起包裝安心食物箱。圖／安得烈慈善協會

食物銀行 南投 卡努颱風

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