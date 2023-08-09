最狂捐血活動 台中送牛排券提貨券百名加碼好米摺疊扇

台中媽祖萬春宮、北台中城隍廟舉辦「好血有你快樂捐血讓愛相隨」活動，8月11日(五)上午9點到下午4點，在萬春宮舉行，主辦方募集各方捐贈，捐血就送牛排券或賣場禮券，現場吃吃喝喝有中山店洪瑞珍三明治、萬春宮平安麵線及戰飲能量飲等，前100名可抱回大雅米等好禮，堪稱最狂捐血活動。

萬春宮周五舉辦捐血活動，發起人之一常立武說，這項活動建立口碑，贊助者越來越多，一年平均有500多人捐血，為血荒助一臂之力，做好事得媽祖保佑，還可以抱回贊助者的各項贈禮，一舉多得。

活動地點在台中媽祖萬春宮(台中市中區成功路212號)，捐血成功，就贈愛心禮：1.捐500cc送「東東牛排券」和「寶雅禮券」各1張，2.捐250cc「東東牛排券或寶雅禮券」二選一。另加送萬春宮平安麵線、戰飲能量飲、中山店洪瑞珍三明治，讓捐血後元氣補好補滿。前100名加碼：大雅米、肯啃鮮乳、折疊小風扇。

常立武說，協辦單位包括國策顧問湯文萬、市議員江肇國等人，還有各地企業、廠商、好心人士數十人。

台中捐血中心表示，目前血庫的安全庫存量平均4.2天，A型3.3天，是急缺狀態，B型4.6、O型4.4、AB型5.1天，都偏低狀態。