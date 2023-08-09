土石流在住宅旁停止...豪雨重創南投 天主教友向賑災主教述說驚險遭遇

卡努颱風為南投縣山區帶來逾千毫米致災雨量，重創仁愛鄉，造成停電、土石流、溪水暴漲、道路中斷，天主教台中教區原住民總鐸區的仁愛鄉春陽、眉溪、發祥等部落受災嚴重，主教蘇耀文日前帶領神父、教友載物資賑災，撫慰受災教友，有教友說，「土石流在房子旁停了下來，感謝天主保佑、聖母保護！」

天主教台中教區臉書，報導主教蘇耀文由神父丁達、前監委瓦歷斯貝林陪同，探訪慰問，為受災教友祈禱、致贈慰問金。有名女教友說，她的家就在土石流邊坡旁，十分危險，「我的母親是部落第一對聖堂結婚新人，天主保佑，聖母保護，讓土石流在媽媽住的房子旁停了下來。孩子們不放心要把媽媽接到埔里去住，媽媽說這是聖母的保護與祈禱，一定要把聖母像帶著，一起到埔里。」她們對天主與聖母的信靠，天主也回應了他們的信德。

教會開放堂區作為部落居民收容所，仁愛鄉南豐村眉溪天主堂安置受災村民4、50人，春陽天主堂也提供住宿，主教請台中教區明愛會、互愛物資銀行及志工準備物資，送到眉溪天主堂，志工將2.75噸小卡車裝滿米、麵條、水、衛生紙、奶粉等生活用品，挺進災區。

道路剛開通，只能單向通行，沿路滿是土石流，行車來到受創的加油站附近塞了近1小時後，終於抵達眉溪天主堂，教友協助將滿車物資搬到聖堂提供的長照關懷據點活動中心，成為物資集存站，之後再發送到其他堂區部落有需要居民家中。