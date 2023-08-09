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台中市民廣場 將變親水樂園

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中熱門景點草悟道，本周末12、13日推出「夏日大噴發」活動，可享受在草地上戲水樂趣。圖為模擬圖。圖／台中市觀旅局提供
台中熱門景點草悟道，本周末12、13日推出「夏日大噴發」活動，可享受在草地上戲水樂趣。圖為模擬圖。圖／台中市觀旅局提供

台中市草悟道是知名景點，綠園道串連市民廣場、草悟廣場，人潮絡繹不絕。台中市觀旅局本周末在市民廣場推出「夏日大噴發」活動，有巨型10公尺噴水池裝置、草地舞台，搭配原創市集、戲水派對等，可享受夏日戲水樂趣。

草悟廣場委託給勤美集團營運，去年推出「草悟系・七月半」街區串連活動，大獲好評，12、13日推出「夏日大噴發」活動，把市民廣場打造成消暑勝地。

主辦單位表示，市民廣場草地上將出現10公尺噴水池，搭配戲水區，還有陽傘、沙灘椅等，讓草地變成戲水區，可換穿泳裝、攜帶泳圈、蛙鏡等戲水設備，享受在綠地玩水的快感。

台中市觀旅局表示，市府長期經營草悟道，投入軟硬體建設，舉辦節慶活動，如踩舞嘉年華、爵士音樂節，加上綠光計畫文創聚落、審計新村創業基地等，打造台中在地景點，吸引國內外遊客到訪，體驗台中悠閒生活風格。

市府表示，委託民間經營的草悟廣場，以未來公園概念打造，成為台中觀光新熱點，去年迄今已獲得5座設計獎，目前也入圍金擘獎，打造公私協力的成功案例。

觀旅局表示，草悟道周邊景點如科博館、植物園等，中市府與交通部觀光局合作，推出「台中城中城線」，除可串連景點，憑搭乘證明到特約店家消費可享優惠。

草悟道 台中市

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