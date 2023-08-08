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血量庫存剩4天 千名房仲快閃籲8月18日搭中捷捐血

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
上千名房仲業者發起捐血活動，今天在中捷市府站快閃，呼籲民眾8月18日來市府廣場捐血。圖／地政局提供
上千名房仲業者發起捐血活動，今天在中捷市府站快閃，呼籲民眾8月18日來市府廣場捐血。圖／地政局提供

台中血庫的安全庫存只剩下4天，台中地政局與房仲業合作，父親節在中捷綠線市府站前，上千名房仲業者快閃，呼籲8月18日在市府廣場舉行捐血活動，搭捷運來參加捐血，可獲得200元園遊券。

台中房仲業者8月18日在市府廣場舉辦園遊會，並有捐血活動，上百個攤位除文創小店與飲食攤販外，還有太鼓、陶笛、舞蹈等演出活動。

中捷代理董事長吳存金表示，當天捐血250CC，就贈送100元園遊券，500CC就送200元，若當天搭捷運來捐血，再加碼送100元園遊券，民眾只要搭捷運時自拍，即可證明。

台中捐血中心表示，目前血庫的安全庫存量平均4.2天，A型3.3天，是急缺狀態，B型4.6、O型4.4、AB型5.1天，都偏低狀態。

吳存金表示，中捷的運量已恢復到每天3萬5千人次，表示民眾對中捷恢復信心。

捐血中心 中捷 捷運

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