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新聞眼／彰化北斗小鎮鎮長選戰 非侯陣營成形

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮長補選，沒有國民黨總統參選人涉入的在野力量合作打贏選戰。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮長補選，沒有國民黨總統參選人涉入的在野力量合作打贏選戰。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗鎮長補選，侯友宜未涉入選戰，郭、柯同為無黨籍候選人顏宏霖助選並順利當選，幕後重要推手彰化縣議長謝典林以郭、柯合作輔選基層試水溫，突破執政黨府院大軍壓境，獲得非綠整合的關鍵性勝利，奠定2024總統大選非侯陣營成形的基礎。

剛落幕的北斗鎮長補長，基層藍軍一開始也想推出候選人，徵詢和評估沒十足勝算，決定合作輔選，經過刪除民進黨候選人、難以共事的候選人，藍軍找上立場較溫和且願意合作的無黨籍顏宏霖，雙方建立「北斗共好」共識，在野陣營跨黨派輔選把第三度競選的顏推上鎮長寶座。

各項民調顯示，在野合作是下架民進黨的最大公約數，謝典林等不到也不想再等國民黨展開在野合作，轉身推動郭、柯合作，但從未排除侯加入，令人惋惜的是朱、侯坐視北斗鎮長補選國民黨缺席，非綠輔選過程也作壁上觀，外界感受到的不是排除侯，而是侯自我排除在非綠團隊之外，繼續夢想「泱泱大黨，天下來歸」。

謝典林強調郭、柯協調彈性大，侯較僵化且民調落後，意寓郭、柯配勝選可能性高。目前郭是無黨籍沒包袱，柯有台灣民眾黨主席的框架制掣，能否卸下黨主席光環協調整合仍充滿變數，與其說謝典林只向郭喊話獨立參選就不幫忙，不如說也講給柯文哲聽，若柯無法彈性應對總統選舉組合，等於保送賴清德當選，2024大選提前結束，大家現在都別白忙。

謝典林 彰化

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