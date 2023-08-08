快訊

靜宜女大生為愛赴緬甸傳「升詐團小主管」 親近同學吐真相

全球嚇破膽的「大法師」！改變世界電影的一代巨匠逝世

這次買平價iPhone 15賺到！傳鏡頭藏新亮點「比Pro強大、它明年才用」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜11日將至鎮瀾宮參拜大甲媽 顏清標將陪同

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨總統參選人侯友宜，10、11日嗯展開全面拜票行程。圖／聯合報資料照片 記者黃仲裕/攝影
國民黨總統參選人侯友宜，10、11日嗯展開全面拜票行程。圖／聯合報資料照片 記者黃仲裕/攝影

國民黨總統參選人侯友宜，8月10、11日將訪台中，周五早上與國民黨籍立委參選人一起到鎮瀾宮參拜媽祖，顏清標預計將陪同，民眾黨主席、總統參選人柯文哲民6月28日前往鎮瀾宮參拜大甲媽，鎮瀾宮董事長顏清標出國，特別指示其子顏寬恒陪同副董事長鄭銘坤接待，引起外界關注。

鴻海集團創辦人郭台銘7月25日赴台中大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標未陪同參拜，但親自接待，雙方見面，郭台銘還緊握顏清標的手，十指緊扣。

侯友宜11日上午10點起將到鎮瀾宮參拜，預定由顏清標親自接待。據了解，顏清標將陪同參拜。

侯友宜兩天行程還包括各區黨部成立後援會、宮廟參拜活動、與企業負責人會面、跑市場、拜訪農家等。是侯友宜參選以來，在台中最全面的選舉行程。

顏清標 鎮瀾宮 侯友宜

延伸閱讀

父親節有感而發 侯友宜希望讓孩子能遠離戰爭

侯友宜明天提能源政策 民進黨團：下定決心被深藍綁架

藍立委參選人盼侯友宜攻南部 林為洲：有提升效果

【即時短評】從尊郭到轉鷹？ 侯友宜改變戰略不管了

相關新聞

鵪鶉死了上百隻竟是因為「放生」 彰化鳥會：祈福變造罪

彰化縣社頭鄉清水岩古道本月（5）日遭放生鵪鶉等鳥類，多數鵪鶉落地奄奄一息或死亡；彰化縣野鳥學會今天指出，不了解當地生態就...

影／6樓高巨石裂解畫面震撼曝光 中橫便道力拚10日通車

卡努颱風帶來強勁雨勢，本月4日造成台中市中橫便道3.9公里處大量土石坍方，一顆6樓高巨石擋在雙線道間無法通行，公路總局谷...

南投爭取300名國軍救災沒消息 許淑華盼中央快增援

南投縣政府今天舉辦縣務會議，仁愛鄉救災是討論重點。南投縣長許淑華要求道路搶修、農損救助、原鄉簡易自來水全面復建，受災部落...

影／既緊張又萌翻！廬山溫泉6月娃受困 橫渡溪流好鎮定

卡努颱風在南投縣造成災情，台中市消防局特搜大隊今前往廬山溫泉，協助受困55位民眾多困，其中一名受困者是6月大的女嬰，消防...

影／南投廬山溫泉受困55人 警消今架橫索先救15人

卡努颱風在南投縣造成災情，台中市消防局特搜大隊前往支援，今天奉派前往廬山溫泉，協助救援困的50多位民眾，消防人員員利用2...

侯友宜11日將至鎮瀾宮參拜大甲媽 顏清標將陪同

國民黨總統參選人侯友宜，8月10、11日將訪台中，周五早上與國民黨籍立委參選人一起到鎮瀾宮參拜媽祖，顏清標預計將陪同，民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦