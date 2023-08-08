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侯友宜11日將至鎮瀾宮參拜大甲媽 顏清標將陪同
國民黨總統參選人侯友宜，8月10、11日將訪台中，周五早上與國民黨籍立委參選人一起到鎮瀾宮參拜媽祖，顏清標預計將陪同，民眾黨主席、總統參選人柯文哲民6月28日前往鎮瀾宮參拜大甲媽，鎮瀾宮董事長顏清標出國，特別指示其子顏寬恒陪同副董事長鄭銘坤接待，引起外界關注。
鴻海集團創辦人郭台銘7月25日赴台中大甲鎮瀾宮參拜，鎮瀾宮董事長顏清標未陪同參拜，但親自接待，雙方見面，郭台銘還緊握顏清標的手，十指緊扣。
侯友宜11日上午10點起將到鎮瀾宮參拜，預定由顏清標親自接待。據了解，顏清標將陪同參拜。
侯友宜兩天行程還包括各區黨部成立後援會、宮廟參拜活動、與企業負責人會面、跑市場、拜訪農家等。是侯友宜參選以來，在台中最全面的選舉行程。
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