前局長稱中捷藍線只換封面退6次 議員：2月通過是打臉交通部?

台中市交通局前局長王義川在政論節目提到：「捷運藍線報告書只換封面就呈報中央」，以至於被退了6次。中市府在「謠言澄清專區」駁斥依中央指示，6度修改補充資料。議員指出，如果只換封面，交通部今年2月還通過審查，王義川是在打臉交通部嗎？

捷運藍線綜合規劃，台中市政府提報交通部6次，前4次依書面審查及初審意見修正及說明，第5次提報交通部2023年2月20日審查委員會審查通過，僅要求市府針對部分事項補充說明及調整，今3月13日第6次提交，4月18日交通部函轉行政院續審。

交通局說明時序：2021年3月4日第1次提送綜合規劃報告書，同年5月3日交通部書面審查後，提函意見予要求修正及回復說明。

2021年7月7日第2次提送修正後綜合規劃報告書，2021月9月16日交通部召開第1次初審會議，要求市府依審查意見修正報告書。

2021年12月7日第3次提修正後報告書，2022年3月3日交通部再次進行書面審查，提出經費增加及財務責任分擔、設站位置與台鐵及其他捷運線之轉乘規劃等意見 ，另交通部路政司在這次審查會中要求物價基準年應自2020年調整至2022年。

2022年5月11日第4次提送修正後報告書同年11月1日交通部第1次召開審查委員會審查，針對經費增加合理性及責任歸屬與依規定分攤方式、機電系統、土地使用及車站聯外轉乘與行人動線等議題要求詳細說明，另行政院主計總處及工程會於本次審查會中皆提醒經費基準年未調整，要求物價基準年應自2020年調整至2022年，避免低估經費，要求應再檢視經費估算是否妥適。

2022年12月30日第5次提送修正後報告書，經費考量中央單位已多次提醒，且為降低未來計畫推動風險，故重新估算工程、設計費增加24.97%送審。

2023年2月20日交通部第2次召開審查委員會，且同意市府所報，要求再補充說明經費增加不可控因素等議題，完成後由交通部檢視修正情形後，即可轉行政院。2023年3月13日第6次提送修正補充後之報告書。2023年4月18日交通部審視修正內容後，函轉予行政院。

市府指出，捷運藍線綜合規劃報告，依交通部與審查委員建議，針對環境影響、經費分攤、機廠位置、路線調整、車站轉乘、物價基準等議題，進行多次意見修正及補充說明，絕無「僅置換封面」之情事，嚴正駁斥謠言。