南投爭取300名國軍救災沒消息 許淑華盼中央快增援

南投縣政府今天舉辦縣務會議，仁愛鄉救災是討論重點。南投縣長許淑華要求道路搶修、農損救助、原鄉簡易自來水全面復建，受災部落環境清潔消毒及家園整理，爭取300名兵力救災仍未到位，許淑華呼籲中央重視，增派國軍投入部落協助災民復原家園。

許淑華說，隨著台14線埔霧公路搶通，仁愛鄉電力修復已超過9成5，只剩百餘戶因路斷仍未復電，隨著電力電訊修復，更能掌握災民狀況與需求，大型機具也能進入受創部落加速救災。

力行產業道路42.6K到46.2K今天下午搶通後就能全線通車，投83線因萬大水庫附近路基嚴重流失，必須改闢便道，仍需3天才能搶通，投85線平靜橋毀損短期難搶通，部落仍需從農路從清境方向維持對外聯絡。

許淑華再次感謝中央、各縣市政府及民間團體協助救災。民眾熱心捐贈的詢問不斷，縣府已公布卡努風災捐款專戶及物資集中點，如有捐款縣府將進一步援助邊緣弱勢受災戶，民生用品類等一般物資已經足夠，後續重建家園所需床架床墊等，縣府會動支經費提供協助。

縣府也爭取全縣列入農災現金救助範圍，各項農損提報中央爭取加速救助金核撥，仁愛、信義全鄉受災或缺乏簡易自來水再盤點後提報中央，徹底解決部落民生用水的問題。