農糧署改組依產業分工打破逾20年結構 確保糧食安全

農委會升格農業部，所轄農糧署內部組織大幅改動，人員也調動，今天在中興新村揭牌，農糧署表示，改組打破以往20多年組織結構，各組業務依產業分工，持續落實確保糧食安全。

原行政院農業委員會升格農業部，所屬機關配合組織調整，農業部農糧署今天在南投縣中興新村舉行揭牌典禮，農業部政務次長陳添壽致詞期許農糧署透過洽簽雙邊協定及各種合作協議，拓展國際視野、增加國際交流、減少產業依賴單一外銷市場，提高台灣農業韌性。

農糧署透過新聞稿表示，設有6組、4分署，升格改組後打破過去20多年承襲糧食局、農林廳結構，將各組業務依產業分工，讓各產業從生產、加工、分裝、物流、冷鏈、行銷，完整由1個組負責，搭配自動化與機械化運用，提高供需平衡協調效率，相關政策致力提高更多作物糧食自給率，落實「確保糧食安全」施政目標。

原農委會水土保持局升格農業部農村發展及水土保持署，今天也在中興新村揭牌，陳添壽出席表示，升格為農業部因應環境挑戰及氣候變遷等議題，也期盼農村發展及水土保持署強化農村規劃及發展、確保韌性安全坡地環境，透過活化及整體規劃，建構永續發展新農村。

農村水保署表示，水土保持局擁有超過1甲子歷史，肩負全國山坡地保育、農村發展、土石流防災等重要政策業務，未來繼續投入更多力量與資源在農村規劃及建設，並推動農村特色遊程及產品，帶動社區產業發展、增加農民收入，讓更多農村地區永續發展。