南投廬山溫泉區62人順利脫困 撤離任務告終

南投縣仁愛鄉因颱風卡努所挾帶豪雨受重創，百餘人受困。消防署今天說，廬山溫泉區截至中午已撤離62人，空勤直升機也投放500公斤物資馳援，剩餘54人自願留山上無安全顧慮。

颱風卡努過後造成中南部豪雨成災，南投縣仁愛鄉廬山溫泉區附近一帶山區今早仍有109人受困，且停水停電無糧食；合歡仙境民宿約9人因道路中斷受困，糧食和飲水都無庫存，且有2人行動不便需搬運。昨天空勤已先協助吊掛2人脫困後自行返家。

為協助受困民眾儘早脫困，搜救隊人員今天分別執行繩索橫渡和直升機吊掛撤離任務。

消防署透過新聞訊息指出，針對廬山溫泉區受困狀況，搜救人員透過架設繩索橫渡撤離，於中午12時9分完成59名受困者撤離任務，包括原預定撤離55人和4名當地民眾。

另外，當地水悅休閒會館有3名行動不便長者，空勤總隊直升機已於上午7時58分成功吊掛撤離，並於上午8時5分降落南投縣仁愛高農操場，隨後由其家屬接駁安置。

因其餘都是當地居民且暫不願離開，消防署說，空勤總隊直升機也於上午8時26分完成約500公斤物資載送至當地力行國小，提供民眾短期日常需求。

消防署說明，目前南投縣仁愛鄉廬山溫泉區附近一帶山區及合歡仙境民宿 分別有47人、7人留置，都是當地民眾留在部落，目前安全無虞。相關任務已告終，在完成救援人數和裝備數量清點作業後，將陸續撤離。