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防救災遭質疑慢半拍 許淑華：災區無法互相比較

中央社／ 南投縣8日電

南投仁愛鄉豪雨釀災，縣政府防救災作業遭質疑，南投縣長許淑華今天說，每個縣市鄉鎮地形及狀況不同，災區無法互相比較，雨量超過千毫米，不論下在哪個鄉鎮都無法承受。

颱風卡努外圍環流影響加上西南風，仁愛鄉暴雨釀災，相關單位今天持續道路搶修、協助居民脫困。行政院長陳建仁昨天到高雄桃源區視察救災表示，高市府超前部署，撤離、後送都做得很好，不像南投縣仁愛鄉還有病患需要緊急後送，但那時路已斷，直升機也無法飛，情況緊急。

對此，許淑華今天在南投縣議會回應媒體詢問表示，她要再次向大眾說明，南投縣地形及狀況不同、每一個鄉鎮都不同，救災與防災業務本來就不同，且雨量也不同，連帶承受度也不同，災區無法拿來互相比較，縣府、仁愛鄉公所依中央指示作業，只是雨量超過千毫米，不論下在哪個鄉鎮都無法承受。

許淑華指出，任何鄉鎮在此情況下，她認為不太可能完全撤離，何況南投縣地形樣貌有不同限制，若陳建仁有機會到仁愛鄉、信義鄉，就會知道整體狀況；另外，洗腎者撤離部分，仁愛鄉洗腎者約40人，第一時間撤出30多人，其餘8人主要是無法順利接出。

她表示，省道台14線、電力供應屬中央單位，若道路中斷、沒有電力，對於災區人數掌握就無法精準，但中央與地方單位救災都很辛苦，所以她不會去指責公路總局沒有搶通省道，縣府就無法搶通縣道、鄉道，因為災區搶救有很多因素、條件需在現場立即判斷。

許淑華說，陳建仁對南投縣山形不了解，請陳建仁了解地方救災困難，不是單純以數字判斷，若陳建仁有心，可到南投了解，以利中央與地方一起提升防救災。

陳建仁 許淑華

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