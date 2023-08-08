「奉旨放生」鵪鶉反慘死 學者：信仰與時俱進才能傳承

彰化社頭鄉清水岩古道被民眾發現大批鵪鶉皮毛不整、成群死亡，僅剩少部分虛弱的鵪鶉存活，經警方調查，是一名50多歲郭姓女子前往「放生」，除了鵪鶉、還有斑鳩及鴿子，並稱是神的旨意，要消災祈福，對此學者認為「放生」是要解救生命，但這起案件卻反而使更多生命死亡，並不恰當。

雲科大台灣寺廟文化研究中心主任謝瑞隆說，無論是什麼宗教，共通旨意都是要讓眾生可以生活好，早期透過放生方式是為了有造福更多人的想像，但放生這件事，若導致生命反而無法過得好或延續下去，就必須調整。

謝瑞隆也說，任何文化或信仰都要與時俱進，傳統文化因應當時社會思潮做調整才能傳承，「放生」本身沒問題，但若是專程買鳥類，讓原本被豢養的生物反而無法生存就很不恰當。

彰化縣野鳥學會前理事長謝孟霖說，放生前沒評估被放生的海拔環境、食物來源、當地生物，冒然放生本來就不存在於當地的動物等同虐待動物，放生就是放死，如果存活下來將危害在當地生活的原有物種，害原來物種多了外來競爭對手甚至被吃掉、消滅。

謝孟霖表示，隨意放生還可能汙染本土生物基因，過去例子有放生大陸藍鵲，生態保育界發現大陸藍鵲和台灣藍鵲交配，還有台灣野生環頸雉被檢出大部分有高麗雉的基因，也是高麗雉逸出或被放生後的基因汙染。

針對這起放生鵪鶉的後續，彰化縣府動物防疫所長董孟治說，該案雖然沒有運用藥物和外力導致死亡，但因為放生造成大量鳥類死亡，參考外縣市裁罰經驗，應會朝向以動保法開罰，也就是民眾或業者如果惡意遺棄動物，涉違反動物保護法可裁處1萬5千元以上、7萬5千元以下罰鍰；下午會再訪談當事人，並請示中央相關適用法令。