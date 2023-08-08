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南投縣百餘人受困 廬山溫泉區進行繩索橫渡撤離

中央社／ 台北8日電

颱風卡努過後造成中南部豪雨成災。消防署今天最新統計指出，南投縣仍有116人受困，包括仁愛鄉廬山溫泉區一帶和合歡仙境民宿，今天將執行半數繩索橫渡和直升機吊掛撤離作業。

颱風卡努過後豪雨肆虐，南投縣受災嚴重，包括仁愛鄉廬山溫泉區附近一帶山區有百餘人受困，且停水停電無糧食；合歡仙境民宿約9人因道路中斷受困，糧食和飲水都無庫存，其中2人行動不便需搬運。

中央單位出動大量人車到災區馳援，根據內政部消防署截至今天上午7時統計資料顯示，廬山溫泉區部分受困人數為109人，今天將執行55人進行繩索橫渡撤離，另3名行動不便長者則進行直升機吊掛撤離，其餘51人為當地居民、暫不願離開。

合歡仙境民宿部分，昨天空勤已吊掛2人脫困後自行返家，仍受困7人為當地居民。

關於避難收容處所情況，目前開設處為南投縣仁愛鄉有5處收容處所，收容124人。

南投 溫泉 民宿

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