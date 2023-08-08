快訊

立秋來臨！3生肖轉運好時機 「職場晉升、收入攀高」他財運旺輕鬆脫貧

本周三颱共存？彭啟明：不稀奇「五颱也不是沒機會」

獨／雙城論壇8月29日上海登場 蔣萬安將親自出席

10米巨型噴水池、草地舞台登場 台中市民廣場化身親水樂園

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
夏日大噴發互動戲水區模擬圖。圖／台中市觀旅局提供
夏日大噴發互動戲水區模擬圖。圖／台中市觀旅局提供

台中草悟道假日人潮絡繹不絕，勤美集團延續去年好評不斷的「草悟系．七月半」大型街區串聯活動，8月12日至13日將在台中市民廣場推出「夏日大噴發」巨型10米噴水池裝置、草地舞台，還有原創市集、工作坊、戲水派對等精彩活動，邀請民眾一起享受夏日戲水的清涼樂趣。

台中市觀旅局長陳美秀表示，市府長期經營草悟道，投入多項軟硬體建設，並舉辦各類節慶活動，如台中踩舞嘉年華、台中爵士音樂節，加上綠光計畫文創聚落，以及審計新村創業基地的合作開發，成功匯聚商業及人潮，也吸引許多國內外遊客到訪，成為最能體現台中悠閒生活風格的地方。

陳美秀說，尤其委託勤美集團經營的草悟廣場，以PARK2之名創新營運2.0版的台灣首座未來公園，早已是台中觀光新熱點，去年初至今已連續獲得5座設計大獎的肯定，目前也入圍金擘獎，正爭取該項國內極具指標性的獎項，擴散PARK2草悟廣場公私協力創新經營的豐沛能量。

勤美集團指出，8月12日至13日的「夏日大噴發」活動，平常休憩的城市公園，變成清涼海域般的消暑勝地，戲水派對、熱情洋溢工作坊、實驗藝術、市集表演與草地舞台，顛覆大家對台中市民廣場的日常想像，邀請大家穿上泳裝、帶上戲水配備，體驗綠地戲水的怪奇幻想。

觀旅局表示，除了來草悟道玩水，歡迎大家利用「台灣好行-台中時尚城中城線」，沿線也有許多適合親子共遊的場館，像是自然科學博物館與植物園、太陽餅博物館及幻覺博物館，目前正推出各式微笑套票及搭乘優惠，憑搭乘證明至台中市台灣好行特約店家消費還可享有優惠。

去年「草悟系．七月半」大型街區串聯活動。圖／台中市觀旅局提供
去年「草悟系．七月半」大型街區串聯活動。圖／台中市觀旅局提供

台中市 草悟道 博物館

延伸閱讀

「草悟系．七月半」8/12-13夏日親水祭典讓台中市民廣場化身海市蜃樓

影／萬里翡翠灣海灘戲水釀悲劇 藝人張震嶽見義勇為救人

上飛機！ 翁章梁化身空服員 鼓勵學生勇敢開口

網傳密謀移居新加坡！　福原愛遭爆現蹤高級飯店與男友戲水

相關新聞

影／既緊張又萌翻！廬山溫泉6月娃受困 橫渡溪流好鎮定

卡努颱風在南投縣造成災情，台中市消防局特搜大隊今前往廬山溫泉，協助受困55位民眾多困，其中一名受困者是6月大的女嬰，消防...

影／南投廬山溫泉受困55人 警消今架橫索先救15人

卡努颱風在南投縣造成災情，台中市消防局特搜大隊前往支援，今天奉派前往廬山溫泉，協助救援困的50多位民眾，消防人員員利用2...

10米巨型噴水池、草地舞台登場 台中市民廣場化身親水樂園

台中草悟道假日人潮絡繹不絕，勤美集團延續去年好評不斷的「草悟系．七月半」大型街區串聯活動，8月12日至13日將在台中市民...

超大豪雨重創仁愛鄉災區 全台愛心物資捐款湧至

卡努颱風超大豪雨重創南投縣仁愛鄉，土石流、道路坍方，讓許多部落成為孤島，缺乏水電、糧食物資，各界愛心關懷湧至，希望捐贈物...

中市資源回收去年賣1.6億 猜不到這兩項越丟越多

台中市資源回收每年可賣得1.6億元，收益令人咋舌，其中有八成是各區清潔隊回收所得。環保局長陳宏益說，近年發現回收品項中按...

彰化塭仔漁港道路掏空 洞深160公分 回填搶修

彰化縣線西塭仔漁港是地方知名現撈魚貨產地，觀光人潮進出頻繁，但漁港入口處昨天被發現破了個大洞，自來水公司昨開挖搶修發現，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦