10米巨型噴水池、草地舞台登場 台中市民廣場化身親水樂園
台中草悟道假日人潮絡繹不絕，勤美集團延續去年好評不斷的「草悟系．七月半」大型街區串聯活動，8月12日至13日將在台中市民廣場推出「夏日大噴發」巨型10米噴水池裝置、草地舞台，還有原創市集、工作坊、戲水派對等精彩活動，邀請民眾一起享受夏日戲水的清涼樂趣。
台中市觀旅局長陳美秀表示，市府長期經營草悟道，投入多項軟硬體建設，並舉辦各類節慶活動，如台中踩舞嘉年華、台中爵士音樂節，加上綠光計畫文創聚落，以及審計新村創業基地的合作開發，成功匯聚商業及人潮，也吸引許多國內外遊客到訪，成為最能體現台中悠閒生活風格的地方。
陳美秀說，尤其委託勤美集團經營的草悟廣場，以PARK2之名創新營運2.0版的台灣首座未來公園，早已是台中觀光新熱點，去年初至今已連續獲得5座設計大獎的肯定，目前也入圍金擘獎，正爭取該項國內極具指標性的獎項，擴散PARK2草悟廣場公私協力創新經營的豐沛能量。
勤美集團指出，8月12日至13日的「夏日大噴發」活動，平常休憩的城市公園，變成清涼海域般的消暑勝地，戲水派對、熱情洋溢工作坊、實驗藝術、市集表演與草地舞台，顛覆大家對台中市民廣場的日常想像，邀請大家穿上泳裝、帶上戲水配備，體驗綠地戲水的怪奇幻想。
觀旅局表示，除了來草悟道玩水，歡迎大家利用「台灣好行-台中時尚城中城線」，沿線也有許多適合親子共遊的場館，像是自然科學博物館與植物園、太陽餅博物館及幻覺博物館，目前正推出各式微笑套票及搭乘優惠，憑搭乘證明至台中市台灣好行特約店家消費還可享有優惠。
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