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超大豪雨重創仁愛鄉災區 全台愛心物資捐款湧至

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國軍弟兄災後迅速將生活物資送到仁愛鄉災區。圖／南投縣政府提供
國軍弟兄災後迅速將生活物資送到仁愛鄉災區。圖／南投縣政府提供

卡努颱風超大豪雨重創南投縣仁愛鄉，土石流、道路坍方，讓許多部落成為孤島，缺乏水電、糧食物資，各界愛心關懷湧至，希望捐贈物資幫助災民度過難關，為了方便救災資源統整和分配，南投縣府將統一處理，並動用第二預備金，幫助災民早日重建家園。

南投縣政府表示，仁愛鄉受災狀況除了道路坍方交通中斷，土石流也沖毀部落飲水系統和居住環境。目前救災物資還算充足，但許多民眾主動寄送物資送到仁愛鄉公所，展現國人同舟共濟的愛心。

縣府會將這些物資透過公所及各村里，直接送達災民手中。縣府還會盤點受災民眾需求，由預備金或災害準備金提出，發放給災民。

本次捐款帳號為：台灣銀行南投分行，戶名：南投縣社會救助金專戶，帳號：032038194375。備註欄請指定用於「南投縣卡努颱風災後重建」；如需收據捐款單請註明捐款人姓名、電話、聯絡地址。

捐贈物資儲放地點分別在國立暨南國際大學學生餐廳地下室、南投縣埔里鎮農會、南投縣綜合性身心障礙福利復健服務中心。物資捐贈日期自8月8日起，物資捐贈時間從上午9時至下午5時。將視災區物資需求足夠再決定停止捐贈日期。

國軍弟兄災後迅速將生活物資送到仁愛鄉災區。圖／南投縣政府提供
國軍弟兄災後迅速將生活物資送到仁愛鄉災區。圖／南投縣政府提供
南投縣政府提出物資捐贈和捐款帳號，將各界愛心送到災民手中，協助早日重建家園。圖／南投縣政府提供
南投縣政府提出物資捐贈和捐款帳號，將各界愛心送到災民手中，協助早日重建家園。圖／南投縣政府提供

南投 卡努颱風 捐款

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