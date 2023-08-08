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影／南投廬山溫泉受困55人 警消今架橫索先救15人
卡努颱風在南投縣造成災情，台中市消防局特搜大隊前往支援，今天奉派前往廬山溫泉，協助救援困的50多位民眾，消防人員員利用2組橫渡繩索，協助受困民眾脫困，截至今早10時33分為止，已救出15人。
台中市消防局特搜大隊挺進南投縣災區，今天獲派執行廬山溫泉區受困案，該處因道路中斷，有超過50人受困其中，但目前物資充足，仍需協助部分人員脫困。
台中市特搜大隊、南投縣消防局、消防署特搜、新北消防局等單位，在現場架設2組橫渡繩索，利用拋繩槍、繩索、籃擔、三角吊帶、金屬裝備等裝備，架設橫跨山區河道寬度約40至50米的橫索，協助拖拉協助受困者脫困。
經現場初步統計需執行人數計55人，包括未滿1歲的兒童、70歲以上長者，截至今早10時33分為止，已協助15人脫困。
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