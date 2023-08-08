中興大學攜手台灣先進酒精 投入循環農業研究

台灣先進酒精股份有限公司與國立中興大學攜手，共同投入農業生產碳資源整合規劃，建立台灣先進農業生產負碳製程、循環農業及策略規劃技術，創造農業剩餘物資能源價值。

中興大學今天發布新聞稿指出，國內規模最大藥用酒精生產企業台灣先進酒精股份有限公司，7日與中興大學簽約合作備忘錄，由興大校長詹富智與台灣先進酒精董事長劉健誼代表簽約，產學合作新台幣1000萬元，投入農業生產碳資源整合規劃工作。

詹富智表示，與台灣先進酒精合作，擴大興大產學研究能力，針對農業廢棄物能源化、硬質玉米田間廢棄物利用開發、捕抓二氧化碳排放、玉米酒粕（DDGS）再利用等領域進行技術研發，開創多元再生能源發展與推動淨零碳排，強化台灣能源自主與科技創新。

劉健誼指出，台灣藥用酒精原料幾乎完全依賴國外進口，為確保國內穩定的醫療需求，國內在地自主生產更顯重要，台灣先進酒精結合政府推動的大糧倉計畫及農業剩餘資源淨零的大循環計畫，可確保平時解決農作物生產過剩，並穩定國家醫療物資自主生產。

雙方合作有四大面向，農業廢棄物能源化，將投入肉雞雞糞產電，替代台灣先進酒精公司天然氣使用，預估可減少5萬5000噸二氧化碳排放，燃燒後提供1萬2000噸高質量磷鉀肥，提供循環種植使用，減少進口高碳排磷鉀肥。

大糧倉計畫硬質玉米田間廢棄物利用開發方面，則發展玉米芯及結桿與蛋雞糞作成廢棄物固形燃料，預計可解決200萬噸以上的田間廢棄物作為能源使用。

捕抓二氧化碳排放方面，藥用酒精發酵過程回收2萬噸以上植物基二氧化碳，透過生質能源發電，建立回收二氧化碳系統。玉米酒粕（DDGS）再利用方面，則開發玉米酒粕再發酵技術，降低禽畜產甲烷。