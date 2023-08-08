彰化塭仔漁港道路掏空 洞深160公分 回填搶修

彰化縣線西塭仔漁港是地方知名現撈魚貨產地，觀光人潮進出頻繁，但漁港入口處昨天被發現破了個大洞，自來水公司昨開挖搶修發現，疑因區域排水長期沖刷，導致地基被掏空，連自來水管線連接頭也被沖毀，路面禁不起重車輾壓造成破洞，受損管線昨已修復，但路面坑洞仍待修補。

自來水公司第11區管理處與彰化縣府獲報後，昨都派員前往勘查。台水人員現場開挖，發現疑似因為區域排水長期沖刷，造成地基掏空，甚至土方把自來水管的連接器也給沖毀了。台水人員說，「難怪港區海巡單位沒水用，終於找到停水的原因」，承諾會重新接水管，進行低強度回填工程。

議員林宗翰說，塭仔漁港進出路面塌陷，攤販管理會向他反映，立即請相關單位處理，修復後應加強預防。

議員賴清美指出，前天有遊客通報塭仔漁港路面有縫隙，沒想到才過了個晚上，昨天發現小隙縫變成大洞，這個大洞長50公分、寬30公分，用掃把放入洞內竟然被「吞掉」，預估掏空深達160公分，已是一個成年人的高度，急需處理，避免更大的崩塌危機。