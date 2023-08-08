聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化塭仔漁港道路掏空 洞深160公分 回填搶修

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣線西塭仔漁港是地方知名的現撈魚貨產地，漁港入口處被人發現破了個大洞，自來水公司昨開挖找原因，並啟動修復。記者林敬家／攝影
彰化縣線西塭仔漁港是地方知名的現撈魚貨產地，漁港入口處被人發現破了個大洞，自來水公司昨開挖找原因，並啟動修復。記者林敬家／攝影

彰化縣線西塭仔漁港是地方知名現撈魚貨產地，觀光人潮進出頻繁，但漁港入口處昨天被發現破了個大洞，自來水公司昨開挖搶修發現，疑因區域排水長期沖刷，導致地基被掏空，連自來水管線連接頭也被沖毀，路面禁不起重車輾壓造成破洞，受損管線昨已修復，但路面坑洞仍待修補。

自來水公司第11區管理處與彰化縣府獲報後，昨都派員前往勘查。台水人員現場開挖，發現疑似因為區域排水長期沖刷，造成地基掏空，甚至土方把自來水管的連接器也給沖毀了。台水人員說，「難怪港區海巡單位沒水用，終於找到停水的原因」，承諾會重新接水管，進行低強度回填工程。

議員林宗翰說，塭仔漁港進出路面塌陷，攤販管理會向他反映，立即請相關單位處理，修復後應加強預防。

議員賴清美指出，前天有遊客通報塭仔漁港路面有縫隙，沒想到才過了個晚上，昨天發現小隙縫變成大洞，這個大洞長50公分、寬30公分，用掃把放入洞內竟然被「吞掉」，預估掏空深達160公分，已是一個成年人的高度，急需處理，避免更大的崩塌危機。

掏空 崩塌

延伸閱讀

淡水通勤幹道台二線路面不平危險 市議員要求全線刨鋪

彰化線西塭仔港道路破洞掏空1米6深 今回填搶修

與天爭時！台中港填海造陸 搶在東北季風來前趕工

台東縣漁港未獲前瞻補助 漁業署：功能不同

相關新聞

等40年 台中霧峰六股路拓寬完成

台中市霧峰區六股路原本路寬只有5公尺寬，靠近中投公路，當地民眾上下中投公路都得經過，沿線有不少工廠聚落，大車進出多，不僅...

彰化塭仔漁港道路掏空 洞深160公分 回填搶修

彰化縣線西塭仔漁港是地方知名現撈魚貨產地，觀光人潮進出頻繁，但漁港入口處昨天被發現破了個大洞，自來水公司昨開挖搶修發現，...

台中向上橋下停車場無人管 無牌車、機具占車格亂象多

台中南屯向上橋橋下空間，市府設置停車場、籃球、足球場等空間；但有民眾指出，不少車位停放「無牌車」，更有重型機具占用車格，...

中市府單身聯誼主題創新 不尷尬交友環境成功配對五成

台中市政府民政局舉辦單身聯誼活動，挖空心思找主題，最近的「密室逃脫FUN一夏」，160名單身男女勇闖真人密室逃脫遊戲，搭...

到台中享受日式料理結合西式烹調的美好滋味

研發新品牌和展店一樣快速的築間集團又推出了新品牌「NAKAMA」，源自日文的「なかま仲間」，意思是「夥伴」，廣義來說，同事、家人或情侶都是夥伴，因此，來NAKAMA與夥伴們共享美食是個完美的選擇。

多元類型應有盡有 吃鍋烤就來台中

台中的火鍋、燒烤真的無極限！不僅類型多元，口味多變，價位也是豐儉由人，琳瑯滿目的豐富選擇，只恨自己不能多一個胃。本次介紹五大鍋烤種類，滿足不同饕客的喜好需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦