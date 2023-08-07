中投苗劃遊蕩犬移除熱點 石虎協會擔心移到彰化

農委在中投苗劃設遊蕩犬移除熱點，彰化縣被排除在外，台灣石虎保護協會常務理事李璟泓說，劃設移除熱點不是好方法，被移除的遊蕩犬何去何從？從甲地移到乙地野放？選擇局部劃設熱點，北彰化也有石虎擴散繁殖點卻沒被劃入就不太合理。

李璟泓今天表示，各縣市的流浪動物中途之家幾乎爆滿，日後被移除的遊蕩犬要移到當地縣市做好準備了嗎？有足夠收容空間嗎？如果容納不下，被移除的遊蕩犬送到別處野放可能形成新的聚集熱點，對威脅當地的野生動物、人類、車輛。

彰化縣沒劃設遊蕩犬移除熱點，曾有保護石虎工作者在八卦山區拍到遊蕩犬包圍水鹿，也常在石虎出沒路線跑來跑去，李璟泓以水鹿為例，常有水鹿莫名跑到八卦山下的平面道路，中投如果把移除的遊蕩犬野放到北彰化山區，可能驚嚇水鹿跑進平面道路危及人車安全。