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台中向上橋下停車場無人管 無牌車、機具占車格亂象多

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中向上路橋下公有停車場，平時開放民眾免費使用，卻遭停了3部重機具，皆占用停車格，影響其他民眾權益。記者劉柏均／攝影
台中向上路橋下公有停車場，平時開放民眾免費使用，卻遭停了3部重機具，皆占用停車格，影響其他民眾權益。記者劉柏均／攝影

台中南屯向上橋橋下空間，市府設置停車場、籃球、足球場等空間；但有民眾指出，不少車位停放「無牌車」，更有重型機具占用車格，且現場無監視器，恐成地方死角。里長表示，多次要求市府管理，改收費停車場，改善濫用狀況，也可維護環境，但市府單位各自推託其詞，不見改善。

中市停管處長盧佳佳表示，目前預計9月發包委外經營、年底開始收費，事前將與相關單位溝通，調整車位大小、電燈管線及監視系統等維管措施，提供優質停車環境。

記者實際走訪停車場，現場至少有6台無牌照車，另更停了3部重機具，皆占用停車格，機車也亂無章法的停，且現場環境髒亂、垃圾四散，且無監視器在現場。

有網友在地方社團發文，表示這區域已經越來越誇張，被濫停、丟棄、佔用，連出入口都被擋，且向市政府檢舉多次未果，萬一場內是失竊車輛、或有駕駛在內發生意外，怎麼辦？

另有網友提到，過去曾在那遭人用刀刺破輪胎，延誤到無法補胎，也無法調監視器畫面，僅能默默承受，更有其他人用機車占車位，若改成收費停車場，狀況可能會好一點。

文山里里長何中信表示，該地空曠卻缺乏管理，也有不少人至此餵養流浪動物，環境髒亂，建議市府依「使用者付費」準則，「採收費制」重新管理停車場，並加強照明等基礎設施，提升環境品質、地方安全。

台中向上路橋下公有停車場，平時開放民眾免費使用，但卻疏於管理，不少車位遭「無牌車」占用。記者劉柏均／攝影
台中向上路橋下公有停車場，平時開放民眾免費使用，但卻疏於管理，不少車位遭「無牌車」占用。記者劉柏均／攝影
台中向上路橋下公有停車場，平時開放民眾免費使用，但卻疏於管理，不少車位遭「無牌車」占用。記者劉柏均／攝影
台中向上路橋下公有停車場，平時開放民眾免費使用，但卻疏於管理，不少車位遭「無牌車」占用。記者劉柏均／攝影
台中向上路橋下公有停車場，平時開放民眾免費使用，但卻疏於管理，不少車位遭「無牌車」占用。記者劉柏均／攝影
台中向上路橋下公有停車場，平時開放民眾免費使用，但卻疏於管理，不少車位遭「無牌車」占用。記者劉柏均／攝影

停車場 監視器

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