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水蜜桃產季道路卻阻斷 台中果農憂未及時下山品質打折

中央社／ 台中7日電

颱風卡努影響帶來豪雨，造成台8線、台14線多處路段坍方，因交通阻斷，果農憂水蜜桃無法及時運輸下山，水果品質將打折；中市府農業局將輔導以加工方式處理水傷次級品。

颱風影響帶來豪雨，台8線臨37線便道部分路段因邊坡坍方，巨石阻道，公路總局已進場搶修，預估8月10日才能通行，台14線路段也嚴重受創，未能通行。

無黨籍台中市議員古秀英指出，適值台中市梨山地區水蜜桃產季，有2條主要聯外道路阻斷，替代道路僅能走台7甲線，果農憂心搶在颱風前採摘下來的水蜜桃，無法及時運輸下山，水果品質恐打折，但繞行又將增加成本，相當苦惱。

國民黨立委江啟臣也接獲果農陳情，高海拔地區仍有半數水蜜桃尚未採收，大雨一來不是被刮到地上變成爛果，就算還在樹上的，也因掉袋無法銷貨，欲哭無淚。

市府農業局表示，水蜜桃產季約自6月中旬至8月中旬，颱風卡努前，農民已搶收8成，未完成採收的區域多半在梨山，依照區公所估計，受損面積35公頃，受損程度約20%，換算無收穫面積約7公頃。

農業局指出，今年產量較去年增加15%，扣掉豪雨受災面積，供應量應無虞，將進一步勘災，清查農民損失，透過農會協助行銷；而水蜜桃不耐放，水傷後銷售更不易，會與各產業團體研商，以加工方式處理次級品。

颱風 豪雨 梨山

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