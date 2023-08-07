台中寶雅掛回粉色招牌 民眾嘆舊城新亮點失色

台中市中區台灣大道、市府路口的華南銀行舊址，現由寶雅進駐營業，本是全台唯一不粉紅的分店，近日掛上粉紅新招牌，當地民眾認為走回頭，昔日舊城新亮點失去特色。

POYA寶雅在2020年進駐位於台中市中區台灣大道、市府路口，在1952年落成的華南銀行舊址，進駐時特別捨棄經典粉紅色招牌，保留原建物外觀與對街中央書局相輝映，夜晚華燈初上，成為舊城區新亮點。近日寶雅掛上粉紅色的經典招牌，與古樸建物相映，超級醒目。

寶雅公司公關接受中央社記者電訪表示，今年推出「POYA Beauty」的新店型品牌，與一般寶雅不同，改裝時收到當地民眾希望保留建物外觀的建議，所以掛上招牌時，除採取不傷害建物的工法，另未遮蔽二樓建物原貌。加上附近民眾反映，原先的投射光線在夜晚很刺眼，也調整為柔和光線，所有的建議都會虛心接受，進行內部討論。

「寫作中區」臉書專頁指出，台灣大道與市府路交叉口的華南銀行，1990年後由美華泰承租使用並將建物立面罩住，2020年寶雅承租後將鐵架拆除，露出華南銀行的原貌，但在2023年8月6日卻又加上了招牌。

文中提到，華南銀行活化可說是中區老屋活化的另一個典範，能看出更建築在個時期使用模式，如街屋頂部的浮雕仍保留著「華銀」的標誌與建物浮雕，騎樓處還有美華泰時期留下的壁紙，與中央書局、第一信用合作社、鄭氏家屋形成台中市中區的文化資產蛋黃區，然而如今的招牌卻略顯畫蛇添足。

當年協調促成舊城新亮點的台中市議員江肇國對此表示惋惜，他說，很感謝這幾年來寶雅公司願意將外觀整建復舊，並配合建築原本風貌調整識別。

江肇國強調，原本期待市府能以寶雅為例，結合周遭中央書局等建築，創造大範圍的歷史街廓，可惜後續市府並未在城區再生上有相關政策及預算投入，難免讓企業及在地商家覺得孤單無力。

江肇國要求市府找回當年協調寶雅時的積極度，在保留歷史元素、打造舊城特色與活絡商圈經濟上多所用心，別再讓中區成為城市發展的孤兒。