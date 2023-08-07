中市有線業者推申裝網路送LiTV 但沒授權TVBS不見了

台中市議員陳雅惠服務處近日接獲多人投訴，有線電視業者號稱申裝網路贈送數十個有線電視頻道及LiTV (OTT)，好康很吸引人，但卻因非法授權導致申裝後多個頻道不見了，消費者權益受損。

目前超過千戶申裝，市議員陳雅惠呼籲市府新聞局維護民眾權益，加強宣導。新聞局表示，已掌握這起疑似侵權事件，並發文給業者要求說明。

市議員陳雅惠服務處近來接獲民眾申訴，今年上半年開始，原縣區的有線電視業者跨區向原市區的住戶及套房出租業者，推銷申裝寬頻網路，號稱贈送數十個有線電視頻道及 LiTV(OTT)，初估超過千戶申裝。

陳雅惠說，沒想到當初可以收看的有線電視頻道最近卻有部分頻道陸續消失了。陳姓市民說，常看的非凡、TVBS、年代等頻道竟不見了。

陳雅表向頻道業者詢問，業者表示只有授權 LiTV 線上串流影音服務，不能透過機上盒在顯示器播放。倘若LiTV轉授權的業者有違反規定，就是造成侵權問題。

據了解目前有多個頻道業者受害，已有頻道業者發文給侵權業者及台中市政府新聞局，陳雅惠呼籲市府新聞局重視侵權違法的問題，維護民眾收視權益。

新聞局表示，已接獲頻道業者的函文，針對節目轉授權提出質疑，而另一家電視台也寄發存證信函給 OTT業者(LiTV)，要求查明其授權的母公司疑似將「授權標的」轉授權予其子公司，進行商業行為。

新聞局強調，接獲有線電視頻道業者函文通知後，也發文給業者要求說明，是否涉及違反當初約定之授權範圍，恐將衍生跨區經營有線電視之虞。

律師洪嘉鴻表示，消費者可提出退租或退費請求，而影音製作業者也能依法向業者提出民事賠償，雖然LiTV是贈送，被視為商品銷售的範圍，但出現未授權爭議，消費者還是可以請求賠償、退租來維護 自身權益。