快訊

4單親媽攜幼賣地瓜...生意火紅被檢舉慘停業 國稅局說話了

為加速搶通道路全力救災 南投仁愛鄉明繼續停班停課

羅智強與金溥聰午餐會全程沒互動 賴士葆「1句話」讓其他參選人都拍手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市有線業者推申裝網路送LiTV 但沒授權TVBS不見了

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
不少市民向議員陳雅惠反映，申裝網路送優惠，沒想到頻道未授權，多個頻道消失了。圖／陳雅惠提供
不少市民向議員陳雅惠反映，申裝網路送優惠，沒想到頻道未授權，多個頻道消失了。圖／陳雅惠提供

台中市議員陳雅惠服務處近日接獲多人投訴，有線電視業者號稱申裝網路贈送數十個有線電視頻道及LiTV (OTT)，好康很吸引人，但卻因非法授權導致申裝後多個頻道不見了，消費者權益受損。

目前超過千戶申裝，市議員陳雅惠呼籲市府新聞局維護民眾權益，加強宣導。新聞局表示，已掌握這起疑似侵權事件，並發文給業者要求說明。

市議員陳雅惠服務處近來接獲民眾申訴，今年上半年開始，原縣區的有線電視業者跨區向原市區的住戶及套房出租業者，推銷申裝寬頻網路，號稱贈送數十個有線電視頻道及 LiTV(OTT)，初估超過千戶申裝。

陳雅惠說，沒想到當初可以收看的有線電視頻道最近卻有部分頻道陸續消失了。陳姓市民說，常看的非凡、TVBS、年代等頻道竟不見了。

陳雅表向頻道業者詢問，業者表示只有授權 LiTV 線上串流影音服務，不能透過機上盒在顯示器播放。倘若LiTV轉授權的業者有違反規定，就是造成侵權問題。

據了解目前有多個頻道業者受害，已有頻道業者發文給侵權業者及台中市政府新聞局，陳雅惠呼籲市府新聞局重視侵權違法的問題，維護民眾收視權益。

新聞局表示，已接獲頻道業者的函文，針對節目轉授權提出質疑，而另一家電視台也寄發存證信函給 OTT業者(LiTV)，要求查明其授權的母公司疑似將「授權標的」轉授權予其子公司，進行商業行為。

新聞局強調，接獲有線電視頻道業者函文通知後，也發文給業者要求說明，是否涉及違反當初約定之授權範圍，恐將衍生跨區經營有線電視之虞。

律師洪嘉鴻表示，消費者可提出退租或退費請求，而影音製作業者也能依法向業者提出民事賠償，雖然LiTV是贈送，被視為商品銷售的範圍，但出現未授權爭議，消費者還是可以請求賠償、退租來維護 自身權益。

陳雅惠 議員 台中市

延伸閱讀

中市9.8萬人無自來水可用六都最高 中市府：持續爭取中央補助

台中推電子支付 逢甲夜市僅三成、總站夜市達93%

台中近三年來溺水死亡逾100人 議員促加強盤點危險秘境

中市德富路跨柳川橋梁開工 未來可少繞行500公尺

相關新聞

台中霧峰這兩條路終拓寬打通 民眾歡欣「等了半輩子」

台中市霧峰區六股路拓寬完成，由原本的5公尺拓寬至10公尺，並打通鄰近的振興街118巷直通中正路，不僅有效紓解交通，民眾通...

多元類型應有盡有 吃鍋烤就來台中

台中的火鍋、燒烤真的無極限！不僅類型多元，口味多變，價位也是豐儉由人，琳瑯滿目的豐富選擇，只恨自己不能多一個胃。本次介紹五大鍋烤種類，滿足不同饕客的喜好需求。

在地好味登國際舞台 跟著米其林來台中美食巡禮

「美食聖經」米其林在年度星級餐廳揭曉前，每月都會公布新入選的餐廳名單。身為全台第二座納入米其林評鑑的城市，今年1到7月台中有7家餐廳入選...

在地好味登國際舞台 跟著米其林來台中美食巡禮

「美食聖經」米其林在年度星級餐廳揭曉前，每月都會公布新入選的餐廳名單。身為全台第二座納入米其林評鑑的城市，今年1到7月台中有7家餐廳入選...

中市有線業者推申裝網路送LiTV 但沒授權TVBS不見了

台中市議員陳雅惠服務處近日接獲多人投訴，有線電視業者號稱申裝網路贈送數十個有線電視頻道及LiTV (OTT)，好康很吸引...

彰化線西塭仔港道路破洞掏空1米6深 今回填搶修

彰化縣線西塭仔漁港是地方知名現撈魚貨產地，觀光人潮進出頻繁，但漁港入口處昨天被人發現破了一個大洞，自來水公司今天開挖搶修...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦