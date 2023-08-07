彰化線西塭仔港道路破洞掏空1米6深 今回填搶修
彰化縣線西塭仔漁港是地方知名現撈魚貨產地，觀光人潮進出頻繁，但漁港入口處昨天被人發現破了一個大洞，自來水公司今天開挖搶修發現，疑因排水長期沖刷，導致地基被掏空，就連自來水管線連接頭也被沖毀，路面禁不起重車輾壓造成破洞。
自來水公司第11區管理處與彰化縣政府獲報後都派員前往勘查，水公司人員現場開挖，發現疑似因為區域排水長期沖刷，造成地基掏空，甚至土方把自來水管的連接器也給沖毀了，水公司人員當場說「難怪港區海巡單位沒有水可用，終於找到停水的原因」承諾會重新接水管，進行低強度回填工程，粗估今天傍晚可以搶修完成。
彰化縣議員林宗翰說，昨天塭仔漁港進出路面塌陷，攤販管理會向他反映，怕影響行人行車，今天立即請相關單位關心，自來水公司檢查發現地基被沖刷，路面危險，進出民眾要小心。
彰化縣議員賴清美也指出，昨收到遊客向她通報塭仔漁港進出路面有縫隙，她昨天貼文呼籲民眾小心，沒想到才過了1個晚上，今天有民眾發現小隙縫變成大洞，她趕往勘察，發現這個大洞長50公分、寬30公分，用掃把放入洞內竟然被「吞掉」，預估掏空深達1米6，幾乎是一個人的高度，急需處理，避免更大的崩塌危機。
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