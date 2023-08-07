快訊

憂競爭力變差？她跳槽台積電 新北一年近300公務員離職

恭喜！HowHow喜迎二寶 鄧福如祕產喊話：要封印肚皮了

超廢直播已4天！YouTuber「厭世臉」真人摺疊razr 40 Ultra、Galaxy Z Flip5耐用度 網看到笑出來

霧峰六股路5公尺路寬拓為10公尺 方便會車改善瓶頸

中央社／ 台中7日電

台中市霧峰區六股路為中正路通往中投公路的主要道路，但因路幅狹小，車輛往來會車不易，台中市政府進行道路拓寬，將路寬5公尺拓寬為10公尺，紓解交通瓶頸。

台中市政府將霧峰區六股路與中正路路口路段長約110公尺拓寬，今天舉行通車典禮，副市長黃國榮與市議員林德宇、李天生、林碧秀等多名地方人士出席。

黃國榮表示，進行道路拓寬及燙平，讓地方生活更便利，霧峰區六股路為中正路通往中投公路的主要道路之一，拓寬工程十分重要，原本路寬約5公尺拓寬為約10公尺，大幅改善會車不易情況。

他說，霧峰文化底蘊深厚，觀光資源很多，如國定古蹟林家花園、亞洲大學附屬現代美術館等，通車後將完善交通建設，歡迎喜歡藝術的遊客前來，幫助地方發展。

建設局長陳大田說明，「霧峰區六股路拓寬工程（中正路路口至六股一號橋）」，長約110公尺，寬約10公尺，工程總經費新台幣3885萬元，拓寬後道路新設側溝等設施，讓地方交通更加安全順暢。

台中市 國定古蹟

延伸閱讀

馳援南投仁愛鄉 中市府17組工程團隊2波挺進災區

台中霧峰這兩條路終拓寬打通 民眾歡欣「等了半輩子」

影／豐富專案今簽約2028年底營運 董事長曝：投入上看75億元

台中巨蛋7度流標 建設局：目標今年發包年底動工

相關新聞

台中霧峰這兩條路終拓寬打通 民眾歡欣「等了半輩子」

台中市霧峰區六股路拓寬完成，由原本的5公尺拓寬至10公尺，並打通鄰近的振興街118巷直通中正路，不僅有效紓解交通，民眾通...

在地好味登國際舞台 跟著米其林來台中美食巡禮

「美食聖經」米其林在年度星級餐廳揭曉前，每月都會公布新入選的餐廳名單。身為全台第二座納入米其林評鑑的城市，今年1到7月台中有7家餐廳入選...

在地好味登國際舞台 跟著米其林來台中美食巡禮

「美食聖經」米其林在年度星級餐廳揭曉前，每月都會公布新入選的餐廳名單。身為全台第二座納入米其林評鑑的城市，今年1到7月台中有7家餐廳入選...

中台灣有難南投、雲林找中市「有求必應」 盧秀燕：同島一命

國內登革熱疫情持續升溫，中台灣以雲林縣疫情最嚴峻，雲林縣長張麗善為圍堵疫情，尋求中台灣各縣市支援化學防治人力。市長盧秀燕...

彰化低收入雙胞胎相依為命 兄24小時照顧植物人弟不喊苦

彰化40歲的阿彥2021年工作時因突發性心肌梗塞，搶救回來後成為植物人，他的雙胞胎哥哥阿冠相當心痛，毅然決然放下工作，2...

你中獎了嗎？ 彰化走讀藝術節今晚上網公布幸運兒

慶祝彰化建城300年系列活動「啟城‧彰邑三百─2023彰化走讀藝術節」已圓滿落幕，彰化縣文化局舉辦填問卷送摸彩，今天上午...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦