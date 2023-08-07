霧峰六股路5公尺路寬拓為10公尺 方便會車改善瓶頸
台中市霧峰區六股路為中正路通往中投公路的主要道路，但因路幅狹小，車輛往來會車不易，台中市政府進行道路拓寬，將路寬5公尺拓寬為10公尺，紓解交通瓶頸。
台中市政府將霧峰區六股路與中正路路口路段長約110公尺拓寬，今天舉行通車典禮，副市長黃國榮與市議員林德宇、李天生、林碧秀等多名地方人士出席。
黃國榮表示，進行道路拓寬及燙平，讓地方生活更便利，霧峰區六股路為中正路通往中投公路的主要道路之一，拓寬工程十分重要，原本路寬約5公尺拓寬為約10公尺，大幅改善會車不易情況。
他說，霧峰文化底蘊深厚，觀光資源很多，如國定古蹟林家花園、亞洲大學附屬現代美術館等，通車後將完善交通建設，歡迎喜歡藝術的遊客前來，幫助地方發展。
建設局長陳大田說明，「霧峰區六股路拓寬工程（中正路路口至六股一號橋）」，長約110公尺，寬約10公尺，工程總經費新台幣3885萬元，拓寬後道路新設側溝等設施，讓地方交通更加安全順暢。
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