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同島一命！卡努重創南投 中市府支援重機具搶救災區

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
卡努風災重創南投仁愛鄉，寸斷16座部落交通，中市組建17組工程團隊，協助災區道路搶救，今早陸續出發。圖／台中市政府提供
卡努風災重創南投仁愛鄉，寸斷16座部落交通，中市組建17組工程團隊，協助災區道路搶救，今早陸續出發。圖／台中市政府提供

卡努風災重創南投仁愛鄉，造成16部落交通中斷，南投縣政府昨晚提出重機具支援救災需求，因確診正自主健康管理的台中市長盧秀燕，抱病指示建設、水利局，連夜盤點重機具與人力，組建17組工程團隊，協助災區道路搶救，預計分兩波挺進仁愛鄉，今早已先由32台各式機具整備出發。

南投縣仁愛鄉災情慘重，中市府啟動中台灣治理平台災區支援機制，昨由消防局特搜隊，前進南投縣災區，協尋失聯災民。但災情影響16座部落交通，南投縣長許淑華向他縣市尋求協助，盼支援重機具搶通災區道路，滿足救災交通需求。

中市府表示，盧市長獲知後，隨即正面回應，並指示秘書長黃崇典、建設局長陳大田與水利局長范世億，徹夜盤點可用資源，立刻備好各式搶救災設備與人力，包括120型與45型挖土機、鏟土機等多台重機具協勤南投縣政府。

台中市政府救災機具今日一早完成整裝待命，與南投縣政府保持密切聯繫，配合調度挺進仁愛鄉支援，發揮中台灣區域治理平台互助精神，第一時間支援急難救助及重建。

卡努風災重創南投仁愛鄉，寸斷16座部落交通，中市組建17組工程團隊，協助災區道路搶救，今早陸續出發。圖／台中市政府提供
卡努風災重創南投仁愛鄉，寸斷16座部落交通，中市組建17組工程團隊，協助災區道路搶救，今早陸續出發。圖／台中市政府提供

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