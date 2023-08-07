中橫便道10日才搶通 梨山水蜜桃熟了果農焦急求助

因卡努颱風侵襲，影響中橫台八臨37線便道大規模坍方，無法通行，市議員古秀英說，公路總局谷關工務段預計至8月10日下午4點才能恢復通行。但水蜜桃不能等，已出現落果，且炎夏容易腐爛而無法賣出，只能繞行宜蘭、北部，運輸及時間成本高，對農民雪上加霜。

古秀英表示，現況中橫台八臨37線便道無法通行，和平區梨山里、平等里里民交通運輸等情況影響甚鉅，中橫便道不通，替代道路僅可利用台七甲線，必須繞行至宜蘭縣、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣等縣市，增加當地農民運輸時間及成本，對農民來說損失是雪上加霜。

另卡努颱風侵襲，帶來巨大的兩量，部分農作物出現落果、裂果、腐爛等情況，對農作物的生長及收成影響甚鉅。

古秀英呼籲中央與地方農業單位，伸出援手，協助促銷、收購、企業及公益團體認購等各種方式，一起來減輕農民的負擔。