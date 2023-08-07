彰化低收入雙胞胎相依為命 兄24小時照顧植物人弟不喊苦

彰化40歲的阿彥2021年工作時因突發性心肌梗塞，搶救回來後成為植物人，他的雙胞胎哥哥阿冠相當心痛，毅然決然放下工作，24小時貼身照顧，他說，從念書到工作都與弟弟黏在一起，即便弟弟現在無法行動及言語，只要他在身邊就很滿足。

阿彥與阿冠從小單親沒有爸爸，家庭是低收入戶，母親近年也因病無法照顧兩人，兄弟倆相依為命，阿冠說，弟弟從小個性活潑，他較穩重，兩人互補也默契十足。阿彥與阿冠兩人原本一起工作，從事建築工，阿彥卻因突發性心肌梗塞，雖然搶救回來卻成為植物人，四肢變形。

創世基金會彰化分會護理師羅恩欣表示，因阿彥身形屬於螺旋狀，張力較大，照顧者很辛苦，但和阿冠聊天中卻感受到他對弟弟的疼愛，總說弟弟很乖，也很貼心，晚上睡覺都不會亂叫哭鬧，並不覺得辛苦，照顧者能如此樂觀讓人欽佩。

義工團隊與創世基金會護理人員近日也同心協力在狹小艱難環境下，成功幫阿彥洗一次乾乾淨淨的澡，清理在身體上的老廢角質，並以精油減緩肌肉僵硬，讓阿彥在炎熱的夏天也能乾淨又舒適。