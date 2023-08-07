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台中霧峰這兩條路終拓寬打通 民眾歡欣「等了半輩子」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰區六股路由5公尺拓寬至10公尺，交通更加安全順暢，上午舉行通車祈福典禮。圖／台中市政府提供
台中市霧峰區六股路由5公尺拓寬至10公尺，交通更加安全順暢，上午舉行通車祈福典禮。圖／台中市政府提供

台中市霧峰區六股路拓寬完成，由原本的5公尺拓寬至10公尺，並打通鄰近的振興街118巷直通中正路，不僅有效紓解交通，民眾通勤也不用再繞道而行。上午舉行通車祈福典禮，地方民眾直呼「等了半輩子終於通車」。

台中市政府說，六股路是中正路（台3線）通往中投公路（台63線）的要道之一，通行車輛多，但道路原僅5公尺寬，不僅來往會車不易、尖峰時段易壅塞，也頻頻發生車禍。鄰近的振興街118巷則因涉及私人土地與地上建物，無法直通中正路，民眾通行皆要繞道中正路1105巷及草湖路相當不便。

建設局長陳大田說，霧峰區六股路拓寬工程總經費3885萬元，打造長約110公尺、寬約10公尺的道路並新設側溝等設施，讓地方交通更加安全順暢；霧峰區振興街118巷打通工程則編列1億1320萬元，與7 位地主溝通協調獲全數同意市府以協議價購取得土地，也順利打通。

主持典禮的副市長黃國榮表示，霧峰是人文薈萃、文化底蘊深厚的地方，擁有國定古蹟霧峰林家、亞大安藤忠雄美術館等豐富觀光資源，交通工程一一完成，不僅讓地方民眾生活更便利，也帶動地方觀光發展。

包括前立委顏寬恒、市議員林碧秀、林德宇、李天生等人皆出席剪綵。林碧秀說，六股路拓寬，附近鄰里、外來車輛、亞洲大學學生都能受惠。顏寬恒說，過去這裡建物與路權皆未徵收，往來車輛互相擦撞相當危險，幾經奔走終於爭取將它完成，讓車輛進出方便又安全。

地方民眾表示，六股路車道狹小但車流量多，這條路他們從小時候就說要拓寬，等了40多年終於通車，非常高興。

台中市霧峰區六股路由5公尺拓寬至10公尺，交通更加安全順暢。圖／台中市政府提供
台中市霧峰區六股路由5公尺拓寬至10公尺，交通更加安全順暢。圖／台中市政府提供

顏寬恒 台中市 國定古蹟

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