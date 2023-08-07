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你中獎了嗎？ 彰化走讀藝術節今晚上網公布幸運兒

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天在縣立美術館一樓抽出啟城‧彰邑三百─2023彰化走讀藝術節的中獎幸運兒。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美今天在縣立美術館一樓抽出啟城‧彰邑三百─2023彰化走讀藝術節的中獎幸運兒。記者簡慧珍／攝影

慶祝彰化建城300年系列活動「啟城‧彰邑三百─2023彰化走讀藝術節」已圓滿落幕，彰化縣文化局舉辦填問卷送摸彩，今天上午10點起公開抽出近千名幸運兒，得獎名單最慢今晚7點前在文化局官網公告，中獎人8月9日至10月31日可到縣立美術館服務台兌獎。

啟城‧彰邑三百─2023彰化走讀藝術節在7月30日結束，縣長王惠美和文化局長張雀芬抽出Apple Watch、氣炸鍋、料理機、咖啡機、行李箱和近千個文創好禮。王惠美抽出的第一位中獎人吳姓遊客和她同一年次出生，王惠美恭喜他之外，提醒所有幸運中獎人今年10月底前都可領獎。

「生活就是藝術，藝術就是生活。」王惠美說，去年在鹿港舉辦走讀藝術節，獲得美國繆思設計獎銀獎，今年辦理「啟城‧彰邑三百─2023彰化走讀藝術節」邀請國內外藝術家創作，在彰化車站、舊城區、八卦山等場域設置8件裝置藝術作品，也在彰化藝文店家放置9件微型藝術作品，希望藝術融入日常生活。

即使有網友不看好2023彰化走讀藝術節，文化局做民調顯示整體活動滿意度94%，裝置藝術作品除了彰化藝術館上面的「花開彰城」因場地另有規畫，先行卸展，其犯作品持續展示到8月底。錯過這次的抽獎的民眾可參加「2023彰化Go購」，9月30日前在彰化店家消費滿200元，到活動網站登錄發票或收據就有機會抽中100萬元現金獎，8月9日第一次抽獎。

藝術節 文化局

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