聽新聞
test
0:00 / 0:00
路口人孔蓋冒煙又停電！ 彰化居民驚嚇「什麼要爆炸了？」台電緊急回應
彰化縣田中鎮中州路與中正路路口人孔蓋今晚8點多突冒煙，一旁路燈也一直閃爍，引發民眾驚慌，耽心「是不是什麼要爆炸」，接著該區也停電，原來是地底低壓電纜接頭燒損而冒煙，台電緊急斷電搶修，所以造成附近一帶民宅與店家停電中。
居民指出，今晚突看到中州路與中正路路口的路燈一直在閃，接著路中的人孔蓋就開始冒煙，讓大家很緊張，後來附近一帶的民宅與店家就停電了。
彰化縣消防局接獲通報，也出動田中分隊派員戒備，由於人孔蓋僅冒煙，並未看到火花，現場先噴水降溫，即通知台電前來檢修，警消也在該路段警戒及指揮交通。
台電初步了解，疑似人孔蓋下方的低壓電纜接頭燒損，台電為了檢修而斷電，附近20多戶住戶因此停電，目前檢修中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言