路口人孔蓋冒煙又停電！ 彰化居民驚嚇「什麼要爆炸了？」台電緊急回應

彰化縣田中鎮中州路與中正路路口人孔蓋今晚8點多突冒煙，一旁路燈也一直閃爍，引發民眾驚慌，耽心「是不是什麼要爆炸」，接著該區也停電，原來是地底低壓電纜接頭燒損而冒煙，台電緊急斷電搶修，所以造成附近一帶民宅與店家停電中。

居民指出，今晚突看到中州路與中正路路口的路燈一直在閃，接著路中的人孔蓋就開始冒煙，讓大家很緊張，後來附近一帶的民宅與店家就停電了。

彰化縣消防局接獲通報，也出動田中分隊派員戒備，由於人孔蓋僅冒煙，並未看到火花，現場先噴水降溫，即通知台電前來檢修，警消也在該路段警戒及指揮交通。