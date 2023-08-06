快訊

路口人孔蓋冒煙又停電！ 彰化居民驚嚇「什麼要爆炸了？」台電緊急回應

找空姐應援團熱舞遭批性騷 柯競辦喊尊重專業：絕無物化之意

成都世大運／壓軸「金」喜！網球混雙力退地主奪代表團第7金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

路口人孔蓋冒煙又停電！ 彰化居民驚嚇「什麼要爆炸了？」台電緊急回應

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
田中鎮中州路與中正路路口人孔蓋今晚突冒煙，台電初步了解，是電線短路起火，目前搶修中，消防人員也在現場戒備中。圖／民眾提供
田中鎮中州路與中正路路口人孔蓋今晚突冒煙，台電初步了解，是電線短路起火，目前搶修中，消防人員也在現場戒備中。圖／民眾提供

彰化縣田中鎮中州路與中正路路口人孔蓋今晚8點多突冒煙，一旁路燈也一直閃爍，引發民眾驚慌，耽心「是不是什麼要爆炸」，接著該區也停電，原來是地底低壓電纜接頭燒損而冒煙，台電緊急斷電搶修，所以造成附近一帶民宅與店家停電中。

居民指出，今晚突看到中州路與中正路路口的路燈一直在閃，接著路中的人孔蓋就開始冒煙，讓大家很緊張，後來附近一帶的民宅與店家就停電了。

彰化縣消防局接獲通報，也出動田中分隊派員戒備，由於人孔蓋僅冒煙，並未看到火花，現場先噴水降溫，即通知台電前來檢修，警消也在該路段警戒及指揮交通。

台電初步了解，疑似人孔蓋下方的低壓電纜接頭燒損，台電為了檢修而斷電，附近20多戶住戶因此停電，目前檢修中。

田中鎮中州路與中正路路口人孔蓋今晚突冒煙，台電初步了解，是電線短路起火，目前搶修中，消防人員也在現場戒備中。圖／民眾提供
田中鎮中州路與中正路路口人孔蓋今晚突冒煙，台電初步了解，是電線短路起火，目前搶修中，消防人員也在現場戒備中。圖／民眾提供
田中鎮中州路與中正路路口人孔蓋今晚8 點多突冒煙，現場噴水降溫，台電初步了解，是電線短路起火，目前搶修中。圖／民眾提供
田中鎮中州路與中正路路口人孔蓋今晚8 點多突冒煙，現場噴水降溫，台電初步了解，是電線短路起火，目前搶修中。圖／民眾提供
田中鎮中州路與中正路路口人孔蓋今晚8 點多突冒煙，接著附近民宅停電，台電初步了解，是電線短路起火，目前搶修中。圖／民眾提供
田中鎮中州路與中正路路口人孔蓋今晚8 點多突冒煙，接著附近民宅停電，台電初步了解，是電線短路起火，目前搶修中。圖／民眾提供
田中鎮中州路與中正路路口人孔蓋今晚8 點多突冒煙，接著附近民宅停電，台電初步了解，是電線短路起火，目前搶修中。圖／民眾提供
田中鎮中州路與中正路路口人孔蓋今晚8 點多突冒煙，接著附近民宅停電，台電初步了解，是電線短路起火，目前搶修中。圖／民眾提供

停電 台電 爆炸

延伸閱讀

全台逾5萬戶曾因卡努停電…台電盡力克服險阻 搶修南投1109戶

超級熱！北市中山區建北、合江街近千戶停電 居民哀號苦

卡努颱風豪雨 高雄六龜2563戶一度停電

南市仁德電箱因雷擊停電 台電緊急修復一小時全數復電

相關新聞

路口人孔蓋冒煙又停電！ 彰化居民驚嚇「什麼要爆炸了？」台電緊急回應

彰化縣田中鎮中州路與中正路路口人孔蓋今晚8 點多突冒煙，一旁路燈也一直閃爍，引發民眾驚慌，耽心「是不是什麼要爆炸」，接著...

疑被宗教團體放生...清水岩古道驚見大量鵪鶉屍體 地方人士嘆：生態浩劫

彰化縣社頭鄉清水岩十八彎古道昨晚被棄置上千隻鵪鶉，有一半以上已死亡，地方懷疑可能是因禽流感被棄置，不過社頭鄉代會主席陳慶...

彰化二林萬興、公館排水等年久坍塌 縣府斥資五千多萬改善

彰化縣府進行二林鎮萬興排水、公館排水、第四放水路與自由路改善工程，彰化縣長王惠美最近前往視察，她指出，這些重要工程總經費...

雷擊后里焚化廠 台中環保局：家戶垃圾照收事業廢棄物暫緩

卡努颱風外圍環流及西南風對流旺盛影響，后里焚化廠遭雷擊，導致全廠停電無法正常運轉，台中市府環保局表示初步設備受損修復至少...

台中港填方區新建海堤工程動土 提供離岸風電相關產業進駐

「台中港填方區新建海堤工程」今天辦理動土典禮，將斥資104.6億元 ，預計在2027年底完工，回填65公頃的新生地，提供...

台中1108家工廠納管還差一哩路 市府開家教班傳授技巧

未登記工廠申請納管期限已於去年3月19日屆滿，台中市申請納管共計8376家，取得納管核定為6709家、還有1108家未完...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦