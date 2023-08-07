聽新聞
test
0:00 / 0:00

做離岸風電 台中港填方區海堤工程動土

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
行政院長陳建仁等人昨天出席「台中港填方區新建海堤工程動土典禮」。記者游振昇／攝影
行政院長陳建仁等人昨天出席「台中港填方區新建海堤工程動土典禮」。記者游振昇／攝影

斥資104.6億元的台中港填方區新建海堤工程，昨天舉行動土典禮，預計2027年底完工，回填65公頃的新生地，50公頃將提供離岸風電相關產業進駐。行政院陳建仁昨天主持動土時，期許台中市政府跟交通部齊心齊力，讓台中港成為亞洲離岸風電的典範。

台灣港務公司董事長李賢義簡報指出，台中港填方區新建海堤工程位在台中港石化工業專業區與工業專業區(Ⅱ)間水域，興建總長度約2217公尺海堤，利用航道維護疏浚工程產出餘土回填，分階段一共將回填65公頃新生地，以滿足離岸風電第三階段區塊開發的生產基地使用所需。

李賢義說，台中港定位為離岸風電母港，具高潛力適合發展離岸風力發電，距離風場運程最短，碼頭水深及後線場地足夠，可容納大型安裝船靠泊，目前工業專業區(II)已有6家風電業者進駐，新填方區預計2026年底提供50公頃土地供業者使用，縮短零組件運輸距離、提高作業效率，長期整合65公頃土地供浮式風機、氫能、綠能發展基地。

行政院長陳建仁表示，新建海堤工程對台中港在風能產業布局扮演重要角色，此地主要是浮式風機，浮式風機發電量比固定的風機大，是很重要的產業，從2026年開始一個10年的發展，風力發電對台灣很重要，以往電力發展都要從國外進口，包括煤或天然氣等，現在要利用台灣最好的資源，風及太陽光，從風力自給自足來努力。

行政院 陳建仁 碼頭 離岸風電

延伸閱讀

提升離岸風場建置量能 台中港填方區新建海堤工程開工

〈望春風〉倡議男女平等 行政院送台南30億元大禮

再駁前瞻建設亂花錢之說 陳建仁：不了解的人黑白講

台中港填方區新建海堤工程動土 提供離岸風電相關產業進駐

相關新聞

台中里民人口懸殊 啟動分里作業

台中市各里人口數相差懸殊，最多2萬多人，最少400多人，造成里長工作勞逸不均，影響服務品質，市府啟動「分里作業」，希望明...

做離岸風電 台中港填方區海堤工程動土

斥資104.6億元的台中港填方區新建海堤工程，昨天舉行動土典禮，預計2027年底完工，回填65公頃的新生地，50公頃將提...

議員：台中交通寧靜區需增配套

台中市現有28處「交通寧靜區」透過速限、禁鳴喇叭等措施，避免汽機車過快危險及噪音干擾，但市議員陳俞融昨舉大鵬路例子，部分...

路口人孔蓋冒煙又停電！ 彰化居民驚嚇「什麼要爆炸了？」台電緊急回應

彰化縣田中鎮中州路與中正路路口人孔蓋今晚8 點多突冒煙，一旁路燈也一直閃爍，引發民眾驚慌，耽心「是不是什麼要爆炸」，接著...

彰化二林萬興、公館排水等年久坍塌 縣府斥資五千多萬改善

彰化縣府進行二林鎮萬興排水、公館排水、第四放水路與自由路改善工程，彰化縣長王惠美最近前往視察，她指出，這些重要工程總經費...

雷擊后里焚化廠 台中環保局：家戶垃圾照收事業廢棄物暫緩

卡努颱風外圍環流及西南風對流旺盛影響，后里焚化廠遭雷擊，導致全廠停電無法正常運轉，台中市府環保局表示初步設備受損修復至少...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦