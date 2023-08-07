做離岸風電 台中港填方區海堤工程動土

斥資104.6億元的台中港填方區新建海堤工程，昨天舉行動土典禮，預計2027年底完工，回填65公頃的新生地，50公頃將提供離岸風電相關產業進駐。行政院長陳建仁昨天主持動土時，期許台中市政府跟交通部齊心齊力，讓台中港成為亞洲離岸風電的典範。

台灣港務公司董事長李賢義簡報指出，台中港填方區新建海堤工程位在台中港石化工業專業區與工業專業區(Ⅱ)間水域，興建總長度約2217公尺海堤，利用航道維護疏浚工程產出餘土回填，分階段一共將回填65公頃新生地，以滿足離岸風電第三階段區塊開發的生產基地使用所需。

李賢義說，台中港定位為離岸風電母港，具高潛力適合發展離岸風力發電，距離風場運程最短，碼頭水深及後線場地足夠，可容納大型安裝船靠泊，目前工業專業區(II)已有6家風電業者進駐，新填方區預計2026年底提供50公頃土地供業者使用，縮短零組件運輸距離、提高作業效率，長期整合65公頃土地供浮式風機、氫能、綠能發展基地。

行政院長陳建仁表示，新建海堤工程對台中港在風能產業布局扮演重要角色，此地主要是浮式風機，浮式風機發電量比固定的風機大，是很重要的產業，從2026年開始一個10年的發展，風力發電對台灣很重要，以往電力發展都要從國外進口，包括煤或天然氣等，現在要利用台灣最好的資源，風及太陽光，從風力自給自足來努力。