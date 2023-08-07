台中里民人口懸殊 啟動分里作業

台中市各里人口數相差懸殊，最多2萬多人，最少400多人，造成里長工作勞逸不均，影響服務品質，市府啟動「分里作業」，希望明年完成編組調整，趕在後年選舉時實施，卻出現反對聲浪。民政局表示，會先行協商，同時召開說明會取得共識後，才會定案。

市府統計，到去年底，全市計有625里、103萬餘戶，超過4千戶的里，北屯區有9里，大里區6里、南屯區5里、豐原區、潭子區各3里、南區、西屯區各2里、清水區、烏日區、太平區各1里。其中北屯區廍子里9856戶、2萬2619人，戶數及人口數最多，全市第一，清水區中興里171戶462人，排名最後。

前市長林佳龍任內曾經提出分里計畫，不過未能通過議會審議，盧市府任內不分黨派議員要求推動分里，由於聲浪高漲，民政局長吳世瑋答應辦理，啟動分里作業，如果順利希望明年完成編組調整作業，後年實施。

民政局說，依「台中市里鄰編組及區域調整自治條例」規定，以交通便利、人口密集度，或戶數超逾4千戶以上，作為分里作業標準，並要求各公所依地方文化、特性、區域等因素進行協商，同時召開說明會取得共識後，才能定案。

針對分里作業，地方上有贊成，也有反對聲音，反對理由，包括各種證件需要更動，以及增加里幹事編制、事務費、活動中心等，更有里長堅持拒絕。市議員李天生建義可先協助有意願的地區完成分里。

台中市政府民政局表示，目前初步擬定轄內里別達4000戶或1萬1000人以上的區公所，優先邀地方里長、民意代表召開分里說明會，充分傾聽並取得共識與支持，才著手進行，以符合地方需求與期待。

但藍綠議員則表示，分里作業沒這麼簡單，市府雖尊重里長的意見，但曾有大里分割後，現任里長常連任敗北，造成現任多不同意，市府形同原地踏步。另有的議員為培養自己人馬選里長，盡量掌握基本盤，即使市府啟動徵詢與溝通作業，同意要分里的，應該不會太多。