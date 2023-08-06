彰化二林萬興、公館排水等年久坍塌 縣府斥資五千多萬改善

彰化縣府進行二林鎮萬興排水、公館排水、第四放水路與自由路改善工程，彰化縣長王惠美最近前往視察，她指出，這些重要工程總經費五千多萬元，期望能盡速完工，讓民眾生活更安全，也呼籲鄉親不要隨意傾倒廢棄物進入排水溝，一起愛護環境。

王惠美表示，縣府近5年來在二林鎮投入將近3億元辦理排水改善工程，把堤岸改善、河道清淤、滯洪池等工程陸續完成，近期在二林施工的有萬興排水永興橋上游應急工程、公館排水分線應急工程，第四放水路應急工程，總工程經費5009萬元，希望改善堤岸坍塌等問題。

縣府近5年也在二林鎮投入約2億元辦理道路改善工程，王惠美說，自由路是連結二林鎮萬興里及振興里通往埔鹽鄉各村聯絡道路，由於路面老舊破損，影響行人安全，目前改善路面自二溪路六段起至自由路 1060 巷口止，改善長約 2500 公尺、寬7 公尺，總經費959 萬多元，並辦理孔蓋下地等16 處，及重新劃設路口標誌標線等設施，讓鄉親進出更加安全。