彰化二林萬興、公館排水等年久坍塌 縣府斥資五千多萬改善
彰化縣府進行二林鎮萬興排水、公館排水、第四放水路與自由路改善工程，彰化縣長王惠美最近前往視察，她指出，這些重要工程總經費五千多萬元，期望能盡速完工，讓民眾生活更安全，也呼籲鄉親不要隨意傾倒廢棄物進入排水溝，一起愛護環境。
王惠美表示，縣府近5年來在二林鎮投入將近3億元辦理排水改善工程，把堤岸改善、河道清淤、滯洪池等工程陸續完成，近期在二林施工的有萬興排水永興橋上游應急工程、公館排水分線應急工程，第四放水路應急工程，總工程經費5009萬元，希望改善堤岸坍塌等問題。
縣府近5年也在二林鎮投入約2億元辦理道路改善工程，王惠美說，自由路是連結二林鎮萬興里及振興里通往埔鹽鄉各村聯絡道路，由於路面老舊破損，影響行人安全，目前改善路面自二溪路六段起至自由路 1060 巷口止，改善長約 2500 公尺、寬7 公尺，總經費959 萬多元，並辦理孔蓋下地等16 處，及重新劃設路口標誌標線等設施，讓鄉親進出更加安全。
二林鎮長蔡詩傑表示，感謝王惠美縣長對於西南角的重視，萬興排水在大家的積極努力爭取下，進行改善工程，近年來縣府在二林鎮排水工程投入了將近2億多，可以說是相當龐大的經費，也希望未來自由路改善後，民眾駕駛行經時也要多注意行人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言