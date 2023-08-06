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疑被宗教團體放生...清水岩古道驚見大量鵪鶉屍體 地方人士嘆：生態浩劫

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
社頭鄉清水岩十八彎古道昨晚被棄置上千隻鵪鶉，有一半以上已死亡，社頭鄉代會主席陳慶福說，這實在是生態浩劫。記者林宛諭／攝影
社頭鄉清水岩十八彎古道昨晚被棄置上千隻鵪鶉，有一半以上已死亡，社頭鄉代會主席陳慶福說，這實在是生態浩劫。記者林宛諭／攝影

彰化縣社頭鄉清水岩十八彎古道昨晚被棄置上千隻鵪鶉，有一半以上已死亡，地方懷疑可能是因禽流感被棄置，不過社頭鄉代會主席陳慶福表示，今天又有民眾通報昨天有看到疑似有人來「放生」鵪鶉，他也呼籲民眾若有拍到照片或相關線索可提供給警方或縣府動防所，依法送辦。

陳慶福表示，社頭郷清水岩園區昨晚進行夜間生態導覽時，發現有鵪鶉在園道二側跑，原以為是附近竹雞，但仔細一看，竟還有大量鵪鶉死在十八彎古道沿線二側，粗估應至少有二千多隻。

「有夠恐怖，橫屍遍野」，陳慶福表示，昨晚被棄置的鵪鶉不僅大量死亡，沒死的跑出林道也被車輛壓死，還有剛被棄置的鵪鶉還在林道生蛋，也有奄奄一息、或還在林道掙扎跑著的，上山健行的民眾不小心還會踩到鵪鶉屍體。

陳慶福表示，清水岩十八彎古道是水源保護區，竟被當成鵪鶉棄置場，對生態破壞很大，尤其太陽一出來，屍體腐爛後會發臭，衍生細菌，實在是生態浩劫，懷疑有可能是一批生病的鵪鶉，甚至是禽流感，也許業主怕少數染病的會禍延整場撲殺，才亂棄置，實在非常沒公德心。

不過今天下午又有民眾向陳慶福通報表示，有民眾昨天看到有人在古道一帶「放生」鵪鶉，由於昨天是農曆6月19日是觀世音菩薩成道紀念日，懷疑可能是宗教團體在「放生」鵪鶉。

陳慶福說，如果真是宗教團體的放生實在很要不得，簡直就是「放死」，希望若有民眾有相關具體照片等證據可提供給警方或動防所查緝開罰。

彰化縣動物防疫所長董孟治說，已派員採檢並進行清除消毒，並已請警察單位調閱路口監視錄影畫面以追查棄置者。

彰化縣政府農業處表示，民眾或業者如果惡意遺棄動物，涉違反動物保護法可裁處1萬5千元以上、7萬5千元以下罰鍰；若業者為畜牧場亂棄置死廢畜禽廢棄物，則違反畜牧法可裁處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。若經採檢具有動物傳染病如禽流感，可依違反動物傳染病條例處5萬元以上、100萬元以下罰鍰。

社頭鄉清水岩十八彎古道昨晚被棄置上千隻鵪鶉，有一半以上已死亡，有的還奄奄一息的掙扎亂跑，地方懷疑是因禽流感被棄置。記者林宛諭／攝影
社頭鄉清水岩十八彎古道昨晚被棄置上千隻鵪鶉，有一半以上已死亡，有的還奄奄一息的掙扎亂跑，地方懷疑是因禽流感被棄置。記者林宛諭／攝影
社頭鄉清水岩十八彎古道平常很多民眾健行休閒步道，昨晚竟被棄置上千隻鵪鶉，有一半以上已死亡，動防所已採驗追查。 記者林宛諭／攝影
社頭鄉清水岩十八彎古道平常很多民眾健行休閒步道，昨晚竟被棄置上千隻鵪鶉，有一半以上已死亡，動防所已採驗追查。 記者林宛諭／攝影
社頭鄉清水岩十八彎古道昨晚被棄置上千隻鵪鶉，有一半以上已死亡，地方懷疑是因禽流感被棄置，動防所已採驗追查。 圖／民眾提供
社頭鄉清水岩十八彎古道昨晚被棄置上千隻鵪鶉，有一半以上已死亡，地方懷疑是因禽流感被棄置，動防所已採驗追查。 圖／民眾提供
社頭鄉清水岩十八彎古道昨晚被棄置上千隻鵪鶉，有一半以上已死亡，有的還奄奄一息的掙扎亂跑，地方懷疑是因禽流感被棄置。記者林宛諭／攝影
社頭鄉清水岩十八彎古道昨晚被棄置上千隻鵪鶉，有一半以上已死亡，有的還奄奄一息的掙扎亂跑，地方懷疑是因禽流感被棄置。記者林宛諭／攝影

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