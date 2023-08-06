快訊

成都世大運／張鎮衙狂飆7記3分球！中華2分之差氣走日本 奪隊史最佳11名

羽生結弦不透露新婚妻身分 網瘋猜是前AKB48成員

南韓論文稱找出室溫超導體LK-99 台大實驗結果未復現

爸趣迷你馬拉松今登場 米寶親子路跑報名中

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
田中馬拉松系列活動「爸趣迷你馬拉松」今天在彰化高鐵站起跑，參加親子提前一起用路跑歡度父親節。圖／ 鄭宗政提供
田中馬拉松系列活動「爸趣迷你馬拉松」今天在彰化高鐵站起跑，參加親子提前一起用路跑歡度父親節。圖／ 鄭宗政提供

彰化縣田中馬拉松系列活動「爸趣迷你馬拉松」今天在彰化高鐵站起跑，參加親子提前一起用路跑歡度父親節，而知名的田中馬拉松今年共開放1萬6500個參賽名額，共有3萬多人登記報名，已完成抽籤，若沒報到名的民眾也可考慮報名參加前一天的2.7公里「米寶親子路跑」，除了可健跑休閒，還拚創意裝扮秀。

田中馬拉松總幹事鄭宗政表示，由舒康樂活運動協會、彰化縣馬拉松路跑協會今天主辦的「爸趣迷你馬拉松」活動路線全長3km，主要希望帶動親子休閒，讓運動習慣從小培養，今天賽事規模雖小，也吸引包括台南、新竹等地的親子前來參加，參加者從1歲到66歲以上的不同年齡層。

主辦單位設計了終點趣味闖關的親子互動、遊戲性參賽模式，家長可以抱或揹小孩的方式或指定動作跑過終點即可過關，讓親子們一同完成，展現家人間的默契與合作精神，過程中充滿歡笑，也成為許多親子的難忘時刻。

而年年秒殺的田中馬拉松今年依舊報名踴躍，來自國內外選手共3萬5千人登記報名，已報名截止，抽出1萬6500人參賽，11月12日將登場，如果沒有抽中參賽民眾也可考慮11月11日一樣在田中鎮舉辦的「米寶親子路跑」，是前一天下午上場的創意親子路跑，讓大家共享親子時光，目前還在報名中。

米寶親子裝扮路跑安排親子報到後先一起做可愛動物面具DIY，還得變裝拚創意，再進行2.7公里的路跑，主辦單位也準備有報名米寶紀念T、米寶紀念毛巾、電子完賽證書、完賽獎牌等，希望讓親子可以展現個人風格，親子一起運動還可以順遊最有人情味的田中小鎮，報名到8月31日，報名可查詢：https://irunner.biji.co/MIBO2023

田中馬拉松系列活動「爸趣迷你馬拉松」今天在彰化高鐵站起跑，鼓勵家長帶著孩子一起運動，提前用路跑歡度父親節。圖／ 鄭宗政提供
田中馬拉松系列活動「爸趣迷你馬拉松」今天在彰化高鐵站起跑，鼓勵家長帶著孩子一起運動，提前用路跑歡度父親節。圖／ 鄭宗政提供
田中馬拉松系列活動「爸趣迷你馬拉松」今天在彰化高鐵站起跑，參加親子提前一起用路跑歡度父親節。圖／ 鄭宗政提供
田中馬拉松系列活動「爸趣迷你馬拉松」今天在彰化高鐵站起跑，參加親子提前一起用路跑歡度父親節。圖／ 鄭宗政提供
田中馬拉松系列活動「爸趣迷你馬拉松」今天在彰化高鐵站起跑，參加親子提前一起用路跑歡度父親節。圖／ 鄭宗政提供
田中馬拉松系列活動「爸趣迷你馬拉松」今天在彰化高鐵站起跑，參加親子提前一起用路跑歡度父親節。圖／ 鄭宗政提供

親子 馬拉松 路跑

延伸閱讀

培育金門體育生力軍 奧運馬拉松國手打造訓練菜單

長榮航空城市觀光馬拉松幼苗計畫 校園深耕巡迴離島金門站登場

長榮航空馬拉松幼苗計畫深耕偏鄉 校園巡迴前進金門

全台矚目！2023田中馬主題曲「田中味 This Is My Way」隆重發布

相關新聞

雷擊后里焚化廠 台中環保局：家戶垃圾照收事業廢棄物暫緩

卡努颱風外圍環流及西南風對流旺盛影響，后里焚化廠遭雷擊，導致全廠停電無法正常運轉，台中市府環保局表示初步設備受損修復至少...

台中港填方區新建海堤工程動土 提供離岸風電相關產業進駐

「台中港填方區新建海堤工程」今天辦理動土典禮，將斥資104.6億元 ，預計在2027年底完工，回填65公頃的新生地，提供...

鄭文燦南投勘災 台14線埔里到霧社下午5時前搶通

連日暴雨，南投縣仁愛鄉災情嚴重，行政院副院長鄭文燦今天由交通部長王國材、南投縣長許淑華等人陪同，到仁愛鄉公聽取簡報，並實...

台中1108家工廠納管還差一哩路 市府開家教班傳授技巧

未登記工廠申請納管期限已於去年3月19日屆滿，台中市申請納管共計8376家，取得納管核定為6709家、還有1108家未完...

貓走失2月逝世 飼主訴收容所過程有疏失 中市府諾改善

有民眾指出，她朋友貓日前走失，被發現送往台中南屯動物園收容，貓身體狀況差，奄奄一息，但園區人員表示下班時間無法領回，隔日...

南投災情慘重 蔣萬安致電許淑華：北市隨時提供協助

受卡努颱風外圍環流與西南氣流影響，南投雨勢驚人，單日累積降雨量就破千毫米，其中仁愛鄉災情嚴重，多處地區都有災情傳出。台北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦