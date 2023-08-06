爸趣迷你馬拉松今登場 米寶親子路跑報名中

彰化縣田中馬拉松系列活動「爸趣迷你馬拉松」今天在彰化高鐵站起跑，參加親子提前一起用路跑歡度父親節，而知名的田中馬拉松今年共開放1萬6500個參賽名額，共有3萬多人登記報名，已完成抽籤，若沒報到名的民眾也可考慮報名參加前一天的2.7公里「米寶親子路跑」，除了可健跑休閒，還拚創意裝扮秀。

田中馬拉松總幹事鄭宗政表示，由舒康樂活運動協會、彰化縣馬拉松路跑協會今天主辦的「爸趣迷你馬拉松」活動路線全長3km，主要希望帶動親子休閒，讓運動習慣從小培養，今天賽事規模雖小，也吸引包括台南、新竹等地的親子前來參加，參加者從1歲到66歲以上的不同年齡層。

主辦單位設計了終點趣味闖關的親子互動、遊戲性參賽模式，家長可以抱或揹小孩的方式或指定動作跑過終點即可過關，讓親子們一同完成，展現家人間的默契與合作精神，過程中充滿歡笑，也成為許多親子的難忘時刻。

而年年秒殺的田中馬拉松今年依舊報名踴躍，來自國內外選手共3萬5千人登記報名，已報名截止，抽出1萬6500人參賽，11月12日將登場，如果沒有抽中參賽民眾也可考慮11月11日一樣在田中鎮舉辦的「米寶親子路跑」，是前一天下午上場的創意親子路跑，讓大家共享親子時光，目前還在報名中。

米寶親子裝扮路跑安排親子報到後先一起做可愛動物面具DIY，還得變裝拚創意，再進行2.7公里的路跑，主辦單位也準備有報名米寶紀念T、米寶紀念毛巾、電子完賽證書、完賽獎牌等，希望讓親子可以展現個人風格，親子一起運動還可以順遊最有人情味的田中小鎮，報名到8月31日，報名可查詢：https://irunner.biji.co/MIBO2023