鄭文燦南投勘災 台14線埔里到霧社下午5時前搶通

連日暴雨，南投縣仁愛鄉災情嚴重，行政院副院長鄭文燦今天由交通部長王國材、南投縣長許淑華等人陪同，到仁愛鄉公聽取簡報，並實地勘災。鄭文燦表示，關於台14線埔里到霧社路段，會趕在今天下午5時搶通，其餘82、85及89產業道路也會由國軍支援，盡速搶通。

鄭文燦說，今天早上由空勤總隊派遣6架直升機載送2000公斤救援物資，並將一名洗腎傷患送到埔基醫院，同時也立災害應變中心，包括內政部消防署、台中市消防局搜救隊協助南投縣消防局加入搜尋失蹤民眾，找到一名已罹難的農民。

道路因地基掏空、坍方嚴重，鄭文燦說，台14線從埔里到霧社仍是單向通車，已要求公路總局在下午5時前搶通，國軍除了協助搜救後，也要求加派人力及機具，協助82、85及89產業道路搶通，至於農損也要求原民會與農委會提供協助。

在電力部分，鄭文燦說，隨著道路搶通，電力逐漸修復，目前還有2000多戶還未復電，希望台電加派人力搶修，電信部分先恢復室內電話，45個行動基地台也會隨後修復，失蹤人員部分由公所及村辦公室提供協助。