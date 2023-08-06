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台中1108家工廠納管還差一哩路 市府開家教班傳授技巧

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市經發局開「家教班」，傳授廠商納管補正技巧。圖／經發局提供
台中市經發局開「家教班」，傳授廠商納管補正技巧。圖／經發局提供

未登記工廠申請納管期限已於去年3月19日屆滿，台中市申請納管共計8376家，取得納管核定為6709家、還有1108家未完成補正。台中市政府經發局表示，特登工廠納管最後機會是在9月底完成審核，市府開家教班傳授補正技巧。

經濟部工業局今年6月16日函文各縣市政府，今年第3季前完成納管審核作業，以利工廠業主及早確定納管資格，投入工廠改善事宜。

主要確認申請納管工廠是2016年3月19日前既存的未登記工廠，並從事低汙染的製造加工。還有1108家會完成補正，今年9月底前需完成所有手續。

經發局發出最後補正公文，並與代辦業者溝通，協助業者把握最後機會。對不知該如何準備納管補正文件的業者，分享三技巧「網站看範本、家教班聽講解、提送前再注意」。

經發局指出，首先到經發局官網的特定工廠專區的各式文件，下載「納管補正申請自我檢核表」，檢視納管文件是否齊備；接著下載「範例」及「填寫說明」，檢視文件是否正確填寫；申請部分證明文件，如「非位於經濟部公告不宜設立工廠地區查復文件」，都有教學說明檔可下載，若有任何問題也可親洽或電洽特定工廠登記單一窗口。

技巧二為「家教班聽講解」，為協助尚未完成補正業者了解如何補正，經發局每天下午在台中市政府特定工廠登記單一窗口舉辦「納管補正家教班」，地點在台中市南屯區精科東路17號3樓。

工業科股長林國雄教學或由商研院輔導專員上課諮詢，授課內容包括特定工廠合法化流程、納管補正各項文件及各式問題解說，以輔導業者順利納管補正。

技巧三為「提送前再注意」，希望業者再次核對補正公文所列各項待補正項目，逐一核對，若不了解公文所列補正內容，至台中市特定工廠單一窗口諮詢或打諮詢專線，將有專員溝通講解。

台中市 家教

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