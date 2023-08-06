貓走失2月逝世 飼主訴收容所過程有疏失 中市府諾改善

有民眾指出，她朋友貓日前走失，被發現送往台中南屯動物園收容，貓身體狀況差，奄奄一息，但園區人員表示下班時間無法領回，隔日又因晶片問題，拖延到送醫時間，抵達醫院時已快休克，最終因脫水症、腎臟衰竭離開，盼大家重視收容所對浪貓的醫療和環境問題。

動保處長林儒良表示，園區同仁都會以最謹慎的態度，完善處理每隻動物事務，會再更加釐清此次事件經過，並於本周與同仁研議改善辦法，調整突發事件作業流程，避免再發憾事。

民眾向本報投訴，表示友人飼養隻三花色母貓，今年5月底於向上市場附近走失，有植入晶片，8月時於網路找到招領資訊，才知道貓送往南屯動物園區收容，致電園區，被告知下班時間無法領回。

投訴者說，隨後園區回電，告知貓咪狀況不太好，飼主希望能先自行帶貓就醫，園區人員表示沒辦法，但園區有獸醫會處理；隔天一早到園區領貓，發現貓狀況極差，嚴重脫水奄奄一息，甚至被關在環境很差的貓籠內，且無任何醫療處置。

當下她們請另一名家人，先將貓帶離園區看醫生，飼主本人留下登記手續，但人員說不行，因為貓未有晶片，硬將貓帶回行政大樓，等獸醫確認登記才能離開。

她們向人員反映，貓身上絕對有晶片，且情況緊急，是否能看完醫生後，再帶回掃描？遭對方否決。之後園區人員才又再拿儀器重新掃描，馬上就掃到晶片反映，確認是飼主本人，才同意讓貓先看醫生，但還是因非常嚴重的脫水症、腎臟衰竭，離開成為天使。

投訴者痛批，這些耽誤的時間，跟一條小生命，在法律前根本都是屁，也知悉園區有規範須遵守，但過程中，救助醫院、到動物之家都未掃到晶片，是哪邊有作業疏失？

投訴者也指出，台中南屯動物收容所，對貓咪環境超級不友善，也未有完善醫療措施，貓咪屍體與收容的貓住在同一間平房，認領時還不讓民眾進去看，而是將貓籠搬出來，希望大家都能善待每條小生命。