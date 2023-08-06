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台中交通寧靜區配套不夠？ 局長：須依當地特性設計

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員陳俞融今說，大鵬路前的交通寧靜區只是把速限從50公里降到30公里，但原有道路寬度不變，反而更容易產生行車危險。圖／陳俞融提供
台中市議員陳俞融今說，大鵬路前的交通寧靜區只是把速限從50公里降到30公里，但原有道路寬度不變，反而更容易產生行車危險。圖／陳俞融提供

台中市現有28處「交通寧靜區」透過速限、禁鳴喇叭等措施，避免汽機車過快危險及噪音干擾，以期提升交通安全及生活品質，但市議員陳俞融今指出，部分交通寧靜區僅設置速限牌面，卻未搭配其他減速工程輔助，效用不大，反而會因行車速差突然改變造成危險，而且交通寧靜區也並不普及，許多人口密集區卻未設置。

她舉例，交通寧靜區只有設立幾個牌面告知該處速限降低，但減速工程卻沒有跟上，像是就中國醫藥大學水湳校區的大鵬路前的交通寧靜區，只是把原速限從50公里降到30公里，但因大鵬路中清路到經貿路段又直又寬，駕駛人直覺上根本不會降低車速，進到交通寧靜區卻又需要突然降速，反而容易產生行車危險。

陳俞融舉國外案例說，日本交通寧靜區除了設置速限降低告示牌外，還有道路彎曲化、窄化設計，或是增設減速丘搭配，讓駕駛自然降低行車速度，而非只是設了速限告示牌而已。

她說，依營建署都市人本交通道路規劃設計手冊規定，「交通寧靜區」設置方法，可利用路段降速措施及道路空間調整，以警示並迫使駕駛者減速慢行，但這些方法在目前台中的交通寧靜區中都沒看到，只有單純限速告示牌。市府對交通寧靜區應有更精進的作為，不能只是做半套而已。

另外，台中市交通寧靜區地點分布不均，目前多設置集中於北屯、太平等地，然而北區僅有1處，中西東南區更是沒有半處，難道這些地方的市民都不需要寧靜安全的社區交通環境?

交通局說，有關大鵬路速限30公里，是前年11月大鵬、信平路口發生死亡類事故，經校方建議及相關單位現勘共識，因大鵬路僅雙向各1個車道，路幅較窄，且水湳經貿園區在建工程多大型車進出頻繁，所以把中國醫大邊路段規畫為交通寧靜區，禁止大貨車行經大鵬路，降低速限至30公里。為此，交通局目前已於周邊路口增設號誌、小綠人及綠斑馬，並已設置相關速限及管制牌面，後續也將於地面增繪速限標字，提醒用路人行經該路段確實遵守現場標誌標線設施行駛。

有關建議其他工程改善，例如道路線性調整或是增設減速丘等，交通局會再邀集相關單位研議可行性，以維行車安全，針對交通寧靜區的設置，也會因應地方需求持續辦理設置。

交通局長葉昭甫說，大鵬路接近中清路附近屬傳統社區環境，要限縮車輛數量民眾恐無法接受，減速丘若在夜間，車輛抖動易發出噪音，民眾也有反對聲浪，市府會依各地區特性持續檢討，設計不同的寧靜區交通工程配套，讓民眾在區內感受到真正的寧靜和安全。

速限 告示牌

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