中南部山區致災降雨 道路災阻5處陸續開放搶通

卡努颱風遠離，受西南風影響，中南部山區出現致災降雨。針對道路預警封閉或災情統計，交通部公路總局指出，截至今天中午12時，預警性封閉路段1處、道路災阻5處，其中南投縣仁愛鄉台14線84K+300（春陽路段）預計今天下午5時開放通行，其餘路段近日陸續開放或持續評估搶通時間。

公路總局指出，預警性封閉路段1處為高雄市桃源區台20臨105線0K至37K（梅山口至埡口），於4日上午7時實施預警性封閉。

道路災阻5處：包括台中市和平區台8線臨37便道3K+900（上谷關路段），邊坡落石坍方，預計10日下午4時開放通行；南投縣仁愛鄉台14線84K+300（春陽路段），路基缺口，預計6日下午5時開放通行；南投縣仁愛鄉台14線95K+1009（屯原路段），路基流失，搶通時間評估中；南投縣仁愛鄉台14線96K+200（屯原路段），路基流失，搶通時間評估中；高雄市桃源區台20線93K至98K+700（勤和至復興），因94K+500（明霸克露橋）鋼便橋傾斜，實施道路封閉，預計12日17時以搶通溪底便道開放通行。

公路總局呼籲，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（ http://168.thb.gov.tw ）及收聽警廣路況廣播。