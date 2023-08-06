台中各里人數最多2萬最少400 市府將啟動分里作業 民代：有意願的先

台中市各里戶數、人口數相差懸殊，造成里長工作勞逸不均，影響為民服務品質問題，市府啟動「分里作業」，希望明年完成編組調整，趕在後年選舉時實施。由於出現反對聲浪，市議員李天生今主張，可以先協助有意願的地區順利完成分里。

分里作業將產生不少里長職缺，各黨派都有意推出人選力拚，加上立法院修正選舉罷免法，參選資格納入「排黑」條款，不少涉案的里長無法繼續競選連任，提供新人參選空間。

市府統計，截至去年底，全市計有625里、103萬餘戶，其中北屯區廍子里9856戶、2萬2619人，戶數及人口數最多，全市第一，清水區中興里171戶462人，排名最後。

超過4千戶的行政區和里數分別是北屯區9里，其中大里區6里、南屯區5里、豐原區、潭子區各3里、南區、西屯區各2里、清水區、烏日區、太平區各1里。

前市長林佳龍任內曾經提出分里計畫，不過未能通過議會審議，盧市府任內，不分黨派議員紛紛質詢要求推動分里，由於聲浪高漲，民政局長吳世瑋答應辦理，並於目前啟動分里作業，如果順利，希望明年完成編組調整作業，後年實施。

民政局說，依「台中市里鄰編組及區域調整自治條例」規定，以交通便利、人口密集度，或戶數超逾4千戶以上，作為分里作業標準，並要求各公所依地方文化、特性、區域等因素進行協商，同時召開說明會取得共識後，才能定案。

針對分里作業，地方上有贊成，也有反對聲音，反對理由，包括各種證件需要更動，以及增加里幹事編制、事務費、活動中心等，更有里長堅持拒絕，讓分里作業出現變數