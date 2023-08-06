快訊

長春航展未亮相反更神秘 陸轟-20突防能力勝美國B-2A？

MLB／1秒切換拳擊手模式 守護者、白襪衝突釀成6人出場

最營養的魚你可能不常吃 專家推2種海鮮有豐富Omega-3和微營養素

芳苑海空步道太熱玩很累 彰化縣府闢61線橋下空間歇腳

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉海空步道啟用近兩年，結合濕地生態和絕美夕陽景觀，成為國內爆紅景點，但遊客抱怨很熱且沒地方休息。圖／彰化縣府提供
彰化縣芳苑鄉海空步道啟用近兩年，結合濕地生態和絕美夕陽景觀，成為國內爆紅景點，但遊客抱怨很熱且沒地方休息。圖／彰化縣府提供

彰化縣芳苑鄉海空步道啟用近兩年，結合濕地生態和絕美夕陽景觀，成為國內爆紅景點，但遊客抱怨很熱且沒地方休息，縣府將再投入1031萬元，優化台61線橋下休憩空間，並以彈塗魚與招潮蟹等做為意象，預定農曆新年前完工。

遊客走在海空步道，可以深入濕地潮間帶與紅樹林生態，觀賞到招潮蟹和彈塗魚，是極適合親子遊憩的景點，尤其是暑假期間數是熱門，卻因為沒有遮蔭及休息場所，也常引來遊客抱怨，縣府因此辦理台61線橋下優化工程，做為遊客休憩空間。

縣長王惠美說，台61線橋下空間優化後，遊客可以在橋下休憩，將各休憩處進行點線面串聯，讓鄉親、遊客能有輕鬆休息的地方，提升遊客旅遊品質，並帶動地方觀光，期待透過人潮，帶來錢潮。

縣府城市暨觀光發展處表示，台61線橋下空間優化工程，主要以在地生態特有的彈塗魚與招潮蟹等作為互動裝置意象，兼具生態意識及環境教育功能，並運用地形高低差結合特殊鋪面增加遊憩機能，為基地點綴色彩繽紛的活潑氣息。

此外，確保遊客與海牛車動線分道，設置越堤人行路廊，提升遊客安全性，橋下空間環境營造後，將可成為新的休憩打卡景點；施工期間步道仍照常開放。

芳苑鄉長林保玲表示，台61線橋下空間進行優化，遊客來到海空步道觀光遊玩時，就有地方可休息了。

城市暨觀光發展處表示，台61線橋下空間優化工程完工後，可串連彰化烏溪自行車道、伸港自然生態教育中心、王功漁港休憩區等知名景點，未來形成彰化西濱海岸觀光旅遊帶，吸引觀光人潮，「彰化絕對不無聊」。

彰化縣芳苑鄉海空步道啟用近兩年，遊客抱怨很熱且沒地方休息，縣府將再投入1031萬元，優化台61線橋下休憩空間，預定農曆新年前完工。示意圖／縣府提供
彰化縣芳苑鄉海空步道啟用近兩年，遊客抱怨很熱且沒地方休息，縣府將再投入1031萬元，優化台61線橋下休憩空間，預定農曆新年前完工。示意圖／縣府提供
彰化縣芳苑鄉海空步道啟用近兩年，結合濕地生態和絕美夕陽景觀，成為國內爆紅景點，但遊客抱怨很熱且沒地方休息。圖／彰化縣府提供
彰化縣芳苑鄉海空步道啟用近兩年，結合濕地生態和絕美夕陽景觀，成為國內爆紅景點，但遊客抱怨很熱且沒地方休息。圖／彰化縣府提供
彰化縣芳苑鄉海空步道啟用近兩年，結合濕地生態和絕美夕陽景觀，成為國內爆紅景點，但遊客抱怨很熱且沒地方休息。圖／彰化縣府提供
彰化縣芳苑鄉海空步道啟用近兩年，結合濕地生態和絕美夕陽景觀，成為國內爆紅景點，但遊客抱怨很熱且沒地方休息。圖／彰化縣府提供
彰化縣芳苑鄉海空步道啟用近兩年，結合濕地生態和絕美夕陽景觀，成為國內爆紅景點，但遊客抱怨很熱且沒地方休息，縣長王惠美（前排右3）表示將優化台61線橋下空間改善。圖／彰化縣府提供
彰化縣芳苑鄉海空步道啟用近兩年，結合濕地生態和絕美夕陽景觀，成為國內爆紅景點，但遊客抱怨很熱且沒地方休息，縣長王惠美（前排右3）表示將優化台61線橋下空間改善。圖／彰化縣府提供

濕地

延伸閱讀

占地4600坪！全家便利商店「新豐休息站」8月5日啟用 助攻新竹在地觀光

高市公共工程奪全國考核第1 縣市合併連12年優等

扛起家計做到3件事 彰化永靖鄰長當選縣級模範父親

下雨天出門就對了 彰化親子闖闖市集3童抽中小哈雷

相關新聞

芳苑海空步道太熱玩很累 彰化縣府闢61線橋下空間歇腳

彰化縣芳苑鄉海空步道啟用近兩年，結合濕地生態和絕美夕陽景觀，成為國內爆紅景點，但遊客抱怨很熱且沒地方休息，縣府將再投入1...

西南風致災雨勢阻斷道路 台14線努力搶通 傍晚開放通行

卡努颱風及後續西南風影響，交通部公路總局公布截至今天上午8時公路總局道路預警封閉或災情情形，包括預警性封閉路段1處，以及...

台中市長確診抱病關切南投災情 許淑華「謝謝秀燕姐」

台中市長盧秀燕因新冠肺炎快篩結果陽性，進行自主健康管理。不過這兩天，她仍關切台中及南投災情，南投縣長許淑華到盧秀燕臉書留...

台中羅布森書蟲房最後義賣 粉絲朝聖

台中羅布森書蟲房被譽為「台中最美獨立書店」，在連鎖、網路書店夾擊下存活，苦撐10年後，上個月熄燈，昨天舉行二手書公益拍賣...

風雲社團／台灣陽光婦女協會 女子市集熱鬧登場

台灣陽光婦女協會成立24年，從最早關懷原住民婦女，擴大到單親媽媽、新住民等弱勢婦女，近年擴及單親爸爸，並開辦台中市婦女及...

彰化二林園區卡關 王惠美喊話中央

彰化西南角的重要聯絡道路為台76線、台61線，公路總局與縣府推動台76線西延工程，縣長王惠美昨視察進度，第二標工程預計明...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦