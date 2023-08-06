芳苑海空步道太熱玩很累 彰化縣府闢61線橋下空間歇腳

彰化縣芳苑鄉海空步道啟用近兩年，結合濕地生態和絕美夕陽景觀，成為國內爆紅景點，但遊客抱怨很熱且沒地方休息，縣府將再投入1031萬元，優化台61線橋下休憩空間，並以彈塗魚與招潮蟹等做為意象，預定農曆新年前完工。

遊客走在海空步道，可以深入濕地潮間帶與紅樹林生態，觀賞到招潮蟹和彈塗魚，是極適合親子遊憩的景點，尤其是暑假期間數是熱門，卻因為沒有遮蔭及休息場所，也常引來遊客抱怨，縣府因此辦理台61線橋下優化工程，做為遊客休憩空間。

縣長王惠美說，台61線橋下空間優化後，遊客可以在橋下休憩，將各休憩處進行點線面串聯，讓鄉親、遊客能有輕鬆休息的地方，提升遊客旅遊品質，並帶動地方觀光，期待透過人潮，帶來錢潮。

縣府城市暨觀光發展處表示，台61線橋下空間優化工程，主要以在地生態特有的彈塗魚與招潮蟹等作為互動裝置意象，兼具生態意識及環境教育功能，並運用地形高低差結合特殊鋪面增加遊憩機能，為基地點綴色彩繽紛的活潑氣息。

此外，確保遊客與海牛車動線分道，設置越堤人行路廊，提升遊客安全性，橋下空間環境營造後，將可成為新的休憩打卡景點；施工期間步道仍照常開放。

芳苑鄉長林保玲表示，台61線橋下空間進行優化，遊客來到海空步道觀光遊玩時，就有地方可休息了。