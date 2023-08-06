快訊

影／南投失聯農民找到了！ 憾命喪土石流 許淑華哀痛

南投仁愛鄉成孤島 6架次直升機空投2000公斤物資應急

富含蛋白質及不同營養素 世界最長壽藍區居民最常吃這類食物

巡邏車戒備後方車流 台中警救援車道圍牆幼貓

中央社／ 台中6日電

台中市台74線快速道路中清路地下道，日前傍晚有民眾發現有隻幼貓卡在內車道旁的圍牆上，趕忙通報警方、動保處人員，警方以巡邏車戒備，疏導交通，動保處人員成功救援。

台中市第六警分局今天發布新聞稿指出，台74線快速道路中清地下道，早年因為有水湳機場經過，故採地下化方式通行，兩側則圍著高聳約5公尺的圍牆與一般道路區隔。

警方指出，7月31日傍晚6時30分，接獲民眾報案，行經環中路、經貿路時，發現車道圍牆上有1隻幼貓受困，但僅憑自己無法協助牠脫困，所以通報警方及動保處人員。

警方表示，當時正值下班尖峰時段又是主要幹道，車流量大且車速相當快，西屯所警員利用巡邏車警戒，在後方疏導交通，讓動保處人員能夠安心救援。

因為幼貓身旁緊鄰著台74線快速道路，深怕牠不慎墜落，員警及動保處人員放慢腳步緩慢接近，所幸幼貓相當乖巧，沒有驚慌逃跑，只是用微弱的聲音發出貓叫聲，在動保處與警方通力合作下，終讓幼貓成功脫困。

台中市 車道 機場

延伸閱讀

沒計程車來坐巡邏車 6名日本旅客受困貓空遇警解危

貓咪有事沒事就舔鏟屎官！專家解析背後4個有趣理由 不愛喵舔可以做這件事

換飼料仍有蛆、對鹿不當修蹄！學生控農場沒妥善照顧動物 高市府出手了

搶走汪星人好料！小奶貓喝奶「牙起來狂嗆聲」 過程曝光網笑：罵得很難聽

相關新聞

台中各里人數最多2萬最少400 市府將啟動分里作業 民代：有意願的先

台中市各里戶數、人口數相差懸殊，造成里長工作勞逸不均，影響為民服務品質問題，市府啟動「分里作業」，希望明年完成編組調整，...

芳苑海空步道太熱玩很累 彰化縣府闢61線橋下空間歇腳

彰化縣芳苑鄉海空步道啟用近兩年，結合濕地生態和絕美夕陽景觀，成為國內爆紅景點，但遊客抱怨很熱且沒地方休息，縣府將再投入1...

西南風致災雨勢阻斷道路 台14線努力搶通 傍晚開放通行

卡努颱風及後續西南風影響，交通部公路總局公布截至今天上午8時公路總局道路預警封閉或災情情形，包括預警性封閉路段1處，以及...

台中市長確診抱病關切南投災情 許淑華「謝謝秀燕姐」

台中市長盧秀燕因新冠肺炎快篩結果陽性，進行自主健康管理。不過這兩天，她仍關切台中及南投災情，南投縣長許淑華到盧秀燕臉書留...

台中羅布森書蟲房最後義賣 粉絲朝聖

台中羅布森書蟲房被譽為「台中最美獨立書店」，在連鎖、網路書店夾擊下存活，苦撐10年後，上個月熄燈，昨天舉行二手書公益拍賣...

風雲社團／台灣陽光婦女協會 女子市集熱鬧登場

台灣陽光婦女協會成立24年，從最早關懷原住民婦女，擴大到單親媽媽、新住民等弱勢婦女，近年擴及單親爸爸，並開辦台中市婦女及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦