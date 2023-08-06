巡邏車戒備後方車流 台中警救援車道圍牆幼貓

台中市台74線快速道路中清路地下道，日前傍晚有民眾發現有隻幼貓卡在內車道旁的圍牆上，趕忙通報警方、動保處人員，警方以巡邏車戒備，疏導交通，動保處人員成功救援。

台中市第六警分局今天發布新聞稿指出，台74線快速道路中清地下道，早年因為有水湳機場經過，故採地下化方式通行，兩側則圍著高聳約5公尺的圍牆與一般道路區隔。

警方指出，7月31日傍晚6時30分，接獲民眾報案，行經環中路、經貿路時，發現車道圍牆上有1隻幼貓受困，但僅憑自己無法協助牠脫困，所以通報警方及動保處人員。

警方表示，當時正值下班尖峰時段又是主要幹道，車流量大且車速相當快，西屯所警員利用巡邏車警戒，在後方疏導交通，讓動保處人員能夠安心救援。

因為幼貓身旁緊鄰著台74線快速道路，深怕牠不慎墜落，員警及動保處人員放慢腳步緩慢接近，所幸幼貓相當乖巧，沒有驚慌逃跑，只是用微弱的聲音發出貓叫聲，在動保處與警方通力合作下，終讓幼貓成功脫困。